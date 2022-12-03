盧廣仲攻蛋從早唱到晚 自揭腦霧首度用提詞機

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歌手盧廣仲3日在台北小巨蛋開唱，挑戰一日2場演唱會，更笑稱確診後有「腦霧」症狀，這次也是首度在小巨蛋使用提詞機。（添翼創越工作室）中央社記者王心妤傳真 111年12月3日

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（中央社記者王心妤台北3日電）歌手盧廣仲迎接出道14週年，今天挑戰一日2場演唱會，在台北小巨蛋從早唱到晚。盧廣仲笑說，自從確診COVID-19後就有腦霧症狀，因此首度在台北小巨蛋使用提詞機。

盧廣仲今晚演唱會上以「狂迪」、「勵志論」、「再見勾勾」拉開序幕，並邀請40人直笛隊共演，一開場就炒熱全場氣氛。盧廣仲今晚打破過往形象，開場沒有戴上招牌黑框眼鏡，更換上無袖上衣展現訓練有成的肌肉。

盧廣仲今天也演唱新歌「天黑黑」。盧廣仲表示，「上次一日雙場小巨蛋我才25歲，這次37歲的我還能一天唱2場，絕對是最佳勵志精神。」他也感謝粉絲們陪伴，「沒有你們，一切都不可能。」

盧廣仲今晚特別走進觀眾席和歌迷互動，他表示，今年夏天重新一個人演出，回到享受舞台和只有自己跟觀眾的魔幻時刻，因此想嘗試在台北小巨蛋只帶著一把吉他演唱給歌迷聽。

盧廣仲笑說，自從確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）就出現腦霧症狀，有時講話到一半會忘記自己說什麼，因此這也是第一次在台北小巨蛋使用提詞機。（編輯：郭諭儒）1111203