吟遊詩人胡德夫、陳永淘、陳明章 以歌聲詠嘆土地

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（中央社記者王心妤台北10日電）「三大吟遊詩人音樂會」由歌手胡德夫、陳明章、陳永淘以族語、台語、客語演出。胡德夫形容3人用歌聲堆疊出河流、高山、盆地；用母語唱出心中的詠嘆，也以歌曲豐富台灣土地。

胡德夫、陳永淘、陳明章預計在音樂會上各自準備2首歌曲，另外還有3人合創的新作品。3人接受中央社記者專訪表示，他們日前特別走訪台東、北投和苗栗南莊，親身感受當地風采，並以歌聲重現深厚的土地情感。

胡德夫表示，這次音樂會的標題非常符合3人的創作風格，要走訪各處才能唱出對這塊土地的詠嘆。胡德夫笑說，創作過程中因為不受拘束，排練至今同一首歌已經有20幾個版本；陳明章說，表演時或許還會有新的即興橋段；陳永淘則說，即興片段可能會像小動物竄出那樣忽然出現。

陳明章形容自己是淡水河上的小漁船、陳永淘是台三線美麗小鎮，胡德夫則說自己是急流裡的石頭。胡德夫說3人的歌聲就像台灣高山成型的過程，「慢慢堆疊成丘陵、凱達格蘭盆地，他（陳永淘）是丘陵，而我是高山。」

陳永淘說，創作時只要在同樣的曲調上，都可以一起玩出花樣，「有時合聲、有時呼應，雖然語言不同。但我們就像繩子一樣，材料不同，但很堅強。」3人強調，除了用歌聲唱出台灣的形象，還有唱出對這塊土地的情感，以及空氣裡的自由。

陳永淘表示，就算聽不懂，但母語有直抵人心的力量，「母語歌不是為了商業創作，而是從心裡唱出來，就像母親對著孩子唱歌。」陳明章認為，民謠從年紀大的人嘴裡唱出來更有風味，像是郭英男、廖瓊枝、楊秀卿都韻味十足。

胡德夫說，100歲以上才是老人家，3人都還是年輕人；陳永淘則笑回：「那我是毛小孩。」他也表示，因為經歷過台灣戒嚴、解嚴的時代轉變，才能唱出比較深度的音樂。

「三大吟遊詩人：胡德夫、陳永淘、陳明章」音樂會，將於30日晚上在台北流行音樂中心登場。（編輯：屈享平）1111210