VIVIZ跨年夜桃園陪倒數 心心念念想吃小籠包

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）韓國女團VIVIZ將擔任「2023桃園跨年晚會」壓軸嘉賓，陪粉絲一起倒數迎新年，還錄製影片向台灣粉絲打招呼：「桃園VIVIZ來了！」並提到來台最想做的第一件事，就是吃小籠包。

人氣韓國女團GFRIEND出身的VIVIZ，由信飛（SINB）、嚴智（UMJI）及銀河（EUNHA）組成，這將是她們首次以VIVIZ身分來台演出。談到COVID-19疫情解封後跨海表演心情，VIVIZ透過製作單位分享，內心非常激動且興奮，能和台灣的Na.V（粉絲名）一起迎接新的一年，是非常有意義的事情。

聊到這次台灣行，3人笑說：「真的很想吃小籠包！」雖然先前因演出活動來過台灣很多次，但都沒有真正去過觀光景點，因此不管哪個景點都想去看看，但第一順位當然是「台灣美食」。

而VIVIZ將在桃園開唱跨年場消息公布後，也在台灣各大論壇掀起一陣討論，許多網友興奮直呼：「天啊居然來桃園，該去跨年了！」更有網友笑說，原本已連續多年沒出門跨年，這次有必要為偶像出門一趟。

疼愛粉絲的VIVIZ也特別向台灣Na.V喊話，她們在桃園跨年準備非常多「帥氣的表演」，請大家多多期待，也希望未來能透過不同風格的表演，帶來不同樣貌的VIVIZ，也不忘邀請大家「趕快來桃園跟我們跨年。」

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「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」卡司，包含Ozone、PINK FUN、丁噹、蕭秉治、鼓鼓、吳卓源、熊仔、J.Sheon、同理、宇宙人、白安、日本放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA、SHOKICHI，以及韓國女團VIVIZ。

桃園跨年晚會將於31日晚上7時在桃園高鐵站前廣場開唱，全程由年代MUCH台、年代APP、MOD壹電視綜合台、壹電視YouTube、壹電視APP，以及桃園市政府觀光旅遊局臉書專頁「樂遊桃園」進行直播。（編輯：張雅淨）1111215