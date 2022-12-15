駐印度代表處辦台灣電影展 呈現原住民文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華民國駐印度代表處15日在新德里舉辦2022年台灣電影展，播映「聽見歌再唱」與「只有大海知道」兩部影片，呈現原住民文化。圖為駐印度代表葛葆萱（右）發表致詞。（駐印度代表處提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年12月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里15日專電）中華民國駐印度代表處今天在新德里舉辦2022年台灣電影展，播映「聽見歌再唱」與「只有大海知道」兩部影片，呈現原住民文化，盼促進台灣與印度的文化與旅遊交流。

台灣電影展是於印度時間下午5時登場，直到晚間10時，吸引200多人次觀賞，包括文化界人士、報社編輯、新聞記者、旅遊業者、印度網紅以及一般民眾，知名寶萊塢藝人莫漢（Dinesh Mohan）也是座上賓。

這是駐印度代表處在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情回穩後，首次恢復舉辦台灣電影展。

駐印度代表葛葆萱致詞時介紹，今年台灣電影展播映的兩部影片，均呈現台灣原住民族文化，希望印度民眾能看到台灣作為經濟、科技重鎮以外的另一面。

葛葆萱說：「印度不久前選出第一位女性原住民總統，而台灣也正發生原住民共鳴，這為兩國進一步提升互動創造了機會。」

他也提到，印度影視作品如「梵天神器：滅世開端」（Brahmastra: Part One Shiva）和「孟買女帝」（Gangubai Kathiawadi）最近在台灣大受歡迎，也希望印度民眾能喜歡台灣電影，透過電影瞭解台灣。

他並表示，台灣已於10月13日解除所有COVID-19相關限制，開放外國遊客造訪台灣，歡迎印度民眾在看過台灣電影後，親身到台灣旅遊，感受台灣之美。

葛葆萱說，台灣擁有1200公里的海岸線、268座海拔3000公尺以上山峰、逾100座溫泉和16個原住民族，觀光資源豐富，現正透過創新概念、特色旅遊項目，讓訪台國際遊客人數逐步恢復，並超越疫情前的1200萬人次。

「聽見歌再唱」於2021年上映，劇情講述布農族深山一所部落小學的學生，倉促組成合唱團，盼能獲得好成績讓學校免於關閉，經過挫敗之後重新出發，以原住民特殊合聲技巧贏得優異名次。

「只有大海知道」則是一部2018年的電影，講述一名居住在蘭嶼的雅美族男孩，為了與在台灣工作的父親見面，決定投身傳統舞蹈來台演出，給父親驚喜的溫馨故事。

兩部電影都展示了台灣壯觀的地形與多元的原住民文化。（編輯：黃自強）1111215