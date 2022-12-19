隋棠自招遇邰智源就當機 拍「詐團圓」狂NG

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）演員隋棠、謝瓊煖、林子熙為主演的賀歲片「詐團圓」上節目宣傳，爆料導演葉天倫哭點太低，替演員講戲講到一半就先哭；隋棠則笑說每次看到邰智源就當機，對戲竟NG了10次。

隋棠在電影裡和陳昊森飾演母子，兩人為謀生在美國唐人街行騙，後來和謝瓊煖、林子熙形成死對頭。故事結合詐騙和客家文化，隋棠也向專家學習幾招手法，錄影現場小秀一手，熟練地示範搖骰子。

「詐團圓」雖是賀歲片，但片中不只有搞笑，謝瓊煖透露，葉天倫會利用音樂引導大家的情緒，或透過分享自己的生活經驗，往往講著講著導演自己就先哭了。謝瓊煖和林子熙笑說，當下心聲都是：「你不要先哭啊！我們等下怎麼辦啊？」林子熙回想，有場戲明明是好笑的情節，結果葉天倫先聊起和外婆間的小故事，令現場氣氛頓時陷入悲情。

曾和葉天倫、豬哥亮合作賀歲片「大稻埕」的隋棠，也因回憶湧上心頭，一度在開鏡儀式掉下眼淚。原來過去豬哥亮自有一套開鏡拜拜儀式，葉天倫如今繼續把這套模式傳承下去，隋棠忍不住感嘆：「突然很想念豬大哥。」

「詐團圓」特別演出的驚喜卡司多，隋棠自招看到邰智源就當機，對戲時總想笑場，「和他對戲好辛苦，就是要憋笑」。邰智源擅長即興發揮，隋棠常常被他逗笑，有場戲是她要交辦邰智源行騙的工作，卻不停把「你就好好去混淆視聽」，講成「好好去混吃等死」、「好好去混水摸魚」，最後竟NG了大概10次。

「詐團圓」將於2023年1月20日上映。（編輯：張雅淨）1111219