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悲情城市時隔33年重返大銀幕 定檔2023年2月上映

2022/12/29 13:20
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（中央社記者王心妤台北29日電）名導侯孝賢執導的「悲情城市」相隔33年將重映，電影以228事件為背景，新款海報寫上「身為台灣人，一生必看的電影」，4K數位版定檔明年2月24日全台上映。

侯孝賢的「悲情城市」憑藉獨特的視覺風格與政治歷史觀點，在1989年摘下第46屆威尼斯影展最佳影片金獅獎，也成為台灣首部在世界3大影展獲獎的國片。33年後，透過電影數位科技技術，保留膠卷風格的「悲情城市」數位版製作完成。

片商今天公開新款海報，片中演員梁朝偉與辛樹芬一家人合照，濃濃的懷舊色彩更能看出時代性。海報上寫道「身為台灣人，一生必看的電影」，對比「悲情城市」當年上映時文案是「在今天以前，這個故事，你聽不到，也不能講。」兩者文案更能看出台灣已經是可暢所欲言的國度，也期待透過電影了解過去、省思未來。

4K數位版海報由曾設計電影「刺客聶隱娘」、數位修復版「少年吔，安啦！」等海報的陳世川操刀。他在海報中放入日文俳句，中譯意思為「我永遠記得你，儘管飛揚的去吧！我隨後就來，大家都一樣」，呼應電影故事。

「悲情城市」4K數位版將於明年2月24日上映。（編輯：張雅淨）1111229

#侯孝賢
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