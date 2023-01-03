隋棠陳昊森「詐團圓」飾母子 賞巴掌戲來真的

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（中央社記者王心妤台北3日電）葉天倫執導的電影「詐團圓」今天舉辦試映，片中飾母子的隋棠、陳昊森透露賞巴掌的戲都是來真的。葉天倫曾擔心首部沒有豬哥亮的賀歲片「笑果」不好，仍希望觀眾享受溫暖故事。

隋棠今天透過片商表示，知道這次要跟陳昊森演出母子後，心裡一直過不去，直到真正相處後，才覺得可以做到。片中一場隋棠要丟下陳昊森離開的戲，隋棠獲得導演葉天倫授意後，在陳昊森不知道的情況下賞巴掌，反而讓陳昊森表現出激動、傷心又憤怒的情緒。

隋棠表示，事後有和陳昊森道歉，「我知道我下手有多重，因為連我自己的手都好痛。」陳昊森坦承的確有被嚇到，「但我發現媽媽（隋棠）打我的時候，還特別拉桿加重力道，很感謝這巴掌，讓我更加入戲。」

葉天倫映後座談感謝觀眾支持。他提到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間拍攝有很多難處，感謝劇組挺過艱困完成作品，希望更多觀眾進戲院感受趣味又溫暖的家庭故事。葉天倫也說，家人之間會說謊或是話中有話，但出發點都是善意，希望觀眾看完後，家庭關係能更緊密。

葉天倫表示，「詐團圓」是第一部沒有已故「秀場天王」豬哥亮的賀歲片，其實非常緊張，幸好定剪前邀請許多人看過也獲得肯定，「知道大家喜歡我就安心也開心了。」

「詐團圓」將於20日全台上映。（編輯：屈享平）1120103