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韓團DRIPPIN首度訪台 成員許願想吃辣味牛肉麵

2023/1/6 22:23（1/6 22:36 更新）
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韓國偶像團體DRIPPIN由成員李協、黃允省、車俊昊、金東玧、金敏緒、ALEX、周昌煜組成，7日晚間將首度在台灣舉辦粉絲見面會，但ALEX、昌煜因身體不適，沒有參加此次演出。（Come On JKSSP提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月6日
韓國偶像團體DRIPPIN由成員李協、黃允省、車俊昊、金東玧、金敏緒、ALEX、周昌煜組成，7日晚間將首度在台灣舉辦粉絲見面會，但ALEX、昌煜因身體不適，沒有參加此次演出。（Come On JKSSP提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月6日
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（中央社記者王心妤台北6日電）韓團DRIPPIN明晚將在DSpace元動空間舉辦見面會。成員都是首次到台灣，李協今天受訪表示，喜歡麵類的料理，這次想試吃辣味牛肉麵；金東玧則嘗試古早味蛋糕，還有珍珠奶茶。

DRIPPIN由李協、黃允省、車俊昊、金東玧、金敏緒、ALEX、周昌煜組成，2020年推出首張迷你專輯Boyager及歌曲Nostalgia的MV正式出道。明晚將首次在台灣舉辦粉絲見面會，但ALEX、周昌煜因身體不適沒有參加此次演出。

對於2023年的期許，金敏緒今天受訪表示，去年開始能夠和粉絲實體見面並進行海外活動，新的一年也希望能繼續看見海外粉絲們；李協希望能讓海外還有台灣粉絲，看見團體不斷成長的樣子。

談到明晚的見面會，成員們透露這次除了新歌還有2年前的歌曲，因為有點久沒演出，編舞和音樂都有重新複習過。（編輯：屈享平）1120106

#金敏緒
#周昌煜
#金東玧
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