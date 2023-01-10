單挑求生高手台灣篇 冒險對決合歡山神仙谷入鏡

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）國際熱門實境求生節目「單挑求生高手」最新一季首度抵台取景，節目主持人史塔福攀登地勢多變的合歡山、穿越苗栗神仙谷的湍急瀑布，並與登山專家兼超馬好手孫靈野挑戰對決。

衛星頻道Discovery今天透過新聞稿指出，節目「單挑求生高手」自2019年播出至今廣受歡迎，主持人艾德史塔福（Ed Stafford）是金氏世界紀錄首位徒步走完亞馬遜河的冒險家，節目中他得挑戰頂尖求生專家，在世界各地最嚴峻大自然環境求生。

史塔福每集與對手進行5天的殘酷對決，雙方只能帶著1把刀子進入險惡地形，各憑本事找尋棲身處、填飽肚子，考驗野外謀生技能和體力，看誰最先抵達目的地。

「單挑求生高手」第3季首度選擇在台灣合歡山與苗栗神仙谷取景，對手之一的孫靈野是國際野外醫療協會（WMAI）首位華人領導級導師，他與史塔福得翻山越嶺穿過奇萊山，挑戰誰先抵達合歡山北峰的反射板。

合歡山是台灣百岳之一，地勢險峻多變，有讓人難以站穩的碎石斜坡、寸步難行的茂密竹林、長滿刺草的山壁及陡峭懸崖，高低起伏地形非常消耗體力。

百岳合歡山擁有壯麗山景也暗藏危機，實境求生節目「單挑求生高手」首次來台灣取景，挑戰在大自然環境求生。（Discovery提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月10日

Discovery表示，對決過程中，史塔福及孫靈野2人面臨高山症、失溫、水與食物資源難取得的困境，加上高山濃霧也來攪局影響他們判斷方位，求生策略是此次挑戰最大的考驗。

過程中，史塔福與孫靈野吃盡苦頭。史塔福說，他像老鼠一樣在竹林夾縫裡鑽來鑽去，更坦言這是他挑戰過最膽戰心驚的叢林冒險。

他指出，尤其到第4天，雙方都已筋疲力盡，孫靈野還在叢林中滑倒，導致肩膀脫臼，所幸孫靈野擁有豐富急救經驗馬上自行急救並用衣物固定肩膀。

本季節目最後一集的「幕後特集」也將揭開團隊幕後拍攝秘辛，以在亞馬遜、肯亞及台灣拍攝內容為基底，從史塔福視角公開與製作團隊的心路歷程。

特集中，呈現拍攝「單挑求生高手」因需要聖母峰攻頂者、超馬運動員、繩索專家及野外生存奇才等特殊人才，透過採訪這些專家及角色，史塔福與製作團隊得以讓觀眾了解他們在這些關鍵時刻腦中都在想些什麼。

「單挑求生高手」每週五晚上9時在Discovery頻道播映，台灣的合歡山與神仙谷2集分別於13日及27日播出。（編輯：戴光育）1120110