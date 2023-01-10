草蜢時隔13年來台開唱 想邀周杰倫、蔡依林同樂

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香港男團草蜢宣布將於3月在台北小巨蛋舉辦「RE：GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會」，成員蔡一智（左）、蔡一傑（中）與蘇志威（右）10日在台北出席記者會，粉絲特別送上台灣水果，歡迎草蜢來台開唱。中央社記者裴禛攝 112年1月10日

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）香港唱跳組合「草蜢」睽違13年，將於3月18日登上台北小巨蛋開唱，今天提前來台舉辦記者會，不只清唱「愛拚才會贏」，更點名想邀周杰倫、蔡依林、A-Lin等歌手來觀賞同樂。

由蔡一智、蔡一傑及蘇志威組成的「草蜢」成軍38年，唱紅「失戀陣線聯盟」、「寶貝對不起」等多首金曲，陪伴歌迷長大。這次來台巡演命名為「RE：GRASSHOPPER巡迴演唱會」，就是希望能把所有台灣粉絲重聚在一起，讓大家重回青春懷抱。他們更直呼非常想念台灣的歌迷與美食，才把巡演第一站選在台北。

3人今天以一貫的華麗服裝現身，年過半百依舊凍齡有活力，「草蜢」透露，秘訣除了保持健身習慣，更重要的是有好心情。他們還大方分享精壯身材，笑說3人加起來有「18塊腹肌」，拚命保持青春，也是希望能為歌迷唱到不能再唱。

現場受訪時，「草蜢」預告演唱會將帶來台語歌，更小秀台語功力、清唱「愛拚才會贏」，讓到場粉絲相當驚喜。過去他們常稱讚台灣歌迷相當貼心，怕他們趕行程沒辦法吃水果，總會先替他們切好，粉絲今天同樣有默契地獻上「雕花水果盤」，讓「草蜢」相當感動。

合作近40年仍能不解散，「草蜢」坦言，當然還是會偶爾吵架，但蔡一智補充：「我們都是很簡單的人，各自負責自己的東西，自重自愛，遇到問題都對事不對人。」

這次演唱會，「草蜢」透露沒特別安排嘉賓，但許願周杰倫、A-Lin、蔡依林、庾澄慶等歌手們能來看，「我們看到誰來，就歡迎他上台同樂。」（編輯：張雅淨）1120110

香港男團草蜢將於3月在台北小巨蛋舉辦「RE：GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會」，成員蔡一智（後排中）、蔡一傑（後排右5）與蘇志威（後排右4）10日出席記者會，邀請許久不見的台灣粉絲上台合影留念。中央社記者裴禛攝 112年1月10日

香港男團草蜢成員蔡一智（中）、蔡一傑（左）與蘇志威（右）10日在台北舉行記者會，宣布將在台北小巨蛋舉辦「RE：GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會」，在COVID-19疫情後用音樂與舞蹈療癒歌迷。中央社記者裴禛攝 112年1月10日

香港男團草蜢3月將在台北小巨蛋舉辦「RE：GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會」，成員蔡一智（左）、蔡一傑（中）與蘇志威（右）10日在台北舉行記者會宣傳。中央社記者裴禛攝 112年1月10日