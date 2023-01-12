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「此時此刻」Lulu搭林柏宏 華燈團隊再創愛情劇

2023/1/12 17:48（1/12 18:06 更新）
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以疫情為背景的愛情影集「此時此刻」，由「華燈初上」原創團隊打造，12日宣告殺青，劇中演員Lulu黃路梓茵（左）和林柏宏（右）看似有感情線，兩人不僅在泳池浪漫戲水還有吻戲。（百聿數碼提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月12日
以疫情為背景的愛情影集「此時此刻」，由「華燈初上」原創團隊打造，12日宣告殺青，劇中演員Lulu黃路梓茵（左）和林柏宏（右）看似有感情線，兩人不僅在泳池浪漫戲水還有吻戲。（百聿數碼提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月12日
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（中央社記者葉冠吟台北12日電）2023年新劇接連殺青，「華燈初上」團隊打造的疫情愛情劇「此時此刻」，讓Lulu與林柏宏搭出感情線；莊凱勛和郭書瑤則繼「志氣」後，睽違10年在影集「師大公園地下社會」重逢。

以疫情為背景的愛情影集「此時此刻」，由懸疑影集「華燈初上」原創團隊打造，今天宣告殺青。主創團隊由總製作人戴天易領軍製作人張雅婷、修杰楷，邀請金鐘編劇杜政哲執筆，集結總導演連奕琦與導演吳宗叡、高炳權、黃綺琳、黃婕妤，全劇共10個單元。

戴天易分享，「世界各地因疫情被迫停下腳步，但愛情在我們的生活中從未停止，其實是先有了at the moment的內核，才取了『此時此刻』這個中文片名。我們定調為『非典型』的都會愛情，我們不直白地說『愛』，而是利用生活中的每個『當下』及生活細節的累積，來表達角色情感的流動。」

首波預告曝光13名夢幻卡司，包含王淨、朱軒洋、宋芸樺、林柏宏、林哲熹、曾敬驊、郭雪芙、劉俊謙、Lulu黃路梓茵、張軒睿、楊銘威、劉品言、修杰楷等；其中Lulu和林柏宏看似有感情線，兩人不僅在泳池浪漫戲水還有吻戲。

Lulu透過劇組表示，這算是她第一次真正完整演出戲劇，相當緊張，「之前拍MV，導演叫我做甚麼就做甚麼，例如導演說『跑』我就跑，說『親』我就親，但這次吻戲是在泳池旁，當天天氣很好、景色很美，就情不自禁帶著感覺地親吻下去。」

另外，改編自作家林峰毅同名暢銷小說的影集「師大公園地下社會」日前也順利殺青，講述一群熱血年輕人捲入社會事件，在前途迷惘、追求夢想之中蛻變堅強的自我。

全劇集結各色卡司，除了李玉璽、陳零九、吳思賢、姚愛寗、郭書瑤與連俞涵外，莊凱勛也化身「夜市老大」加入。這也是莊凱勛和郭書瑤繼電影「志氣」後，睽違10年再合作，他大讚郭書瑤變成熟、更專業，「她身上永遠有看似滿滿的精力，其實都是來自於不服輸的敬業精神。」

而劇中另一條關鍵故事線「地下社會UG」樂團幫，劇組也找來四分衛樂團阿山、曾少宗、美麗本人、神棍樂團助陣，甚至邀請1976、SOWHAT、傷心欲絕、無妄合作社、守夜人、固定客、靈魂沙發等16組樂團成員驚喜客串，讓喜愛獨立音樂的觀眾能邊看邊找彩蛋。（編輯：張雅淨）1120112

演員莊凱勛（左）、郭書瑤（右）繼電影「志氣」後，睽違10年在影集「師大公園地下社會」再度攜手合作。（阿榮影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月12日
演員莊凱勛（左）、郭書瑤（右）繼電影「志氣」後，睽違10年在影集「師大公園地下社會」再度攜手合作。（阿榮影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月12日
#Lulu
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