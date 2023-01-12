詐團圓祈福發爐盼票房大賣 葉天倫求豬哥亮保佑

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影片來源：台北双喜電影 A Really Happy Film -Taipei

（中央社記者王心妤台北12日電）賀歲片「詐團圓」演員邰智源、隋棠等人今天到台北霞海城隍廟祈求票房大賣，訪問時香爐「發爐」，讓劇組開心稱是好兆頭。導演葉天倫則落淚表示，希望已故秀場天王豬哥亮保佑。

「詐團圓」導演葉天倫今天率演員邰智源、隋棠、藍鈞天、盧以恩、屁孩（林政融）到台北霞海城隍廟祈福，吸引許多民眾圍觀。

葉天倫受訪時表示，2014年曾為電影到大稻埕掃街，今天舊地重遊，開心的是戶外可以不需要戴口罩，希望觀眾因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情悶了3年後，可以一起進戲院看賀歲片感受年節氣氛。

葉天倫過去多次和豬哥亮合作拍攝賀歲片，「詐團圓」是他首部沒有豬哥亮參與演出的賀歲片。今天談到豬哥亮，葉天倫落淚表示，「我們又拍了個過年的電影，希望你（豬哥亮）可以保佑我們，讓台灣觀眾過一個好年。」

隋棠表示，拜拜時許願希望「詐團圓」票房大賣；邰智源則說：「希望國泰民安，風調雨順，開開心心的一年從電影開始。」

被問到「票房公約」，邰智源表示，「破億的話再拍一部破億回饋大家。」葉天倫則以片名諧音打趣表示，下一部「炸湯圓」可以拍湯圓世家的故事。（編輯：張雅淨）1120112