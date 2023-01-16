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阿凡達續集美加連5冠 全球票房可望達20億美元

2023/1/16 11:11（1/16 11:23 更新）
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「阿凡達：水之道」連續第5週登北美票房冠軍，4天長週末票房估計達3850萬美元。（二十世紀影業提供）
「阿凡達：水之道」連續第5週登北美票房冠軍，4天長週末票房估計達3850萬美元。（二十世紀影業提供）
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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，「阿凡達：水之道」輕輕鬆鬆即連續第5週登上北美票房冠軍，4天長週末票房估計達3850萬美元。

法新社報導，「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）北美累積票房達亮眼的5.7億美元，國際總票房來到13.3億美元。

美國「綜藝」週刊（Variety）報導，2009年的「阿凡達」（Avatar）上映後創下影史票房第一紀錄，如今續集片「阿凡達：水之道」有可能成為自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，第1部全球賣座達20億美元的強片。

美國民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）紀念日4天長週末期間，排名第2的是恐怖玩偶驚悚片「窒友梅根」（M3GAN），估計收入2120萬美元。

家庭動畫片「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish）再次排名第3，1730萬美元入袋。

巨星湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演的暖心喜劇「超難搞先生」（A Man Called Otto）排名第4，有1500萬美元表現。

排在第5的是傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）擔綱的動作驚悚片「迫降危機」（Plane），票房1160萬美元。

排名第6至第10的作品依序為：「家庭派對」（House Party，暫譯），450萬美元；「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever），260萬美元；「我的鯨魚老爸」（The Whale），180萬美元；「與你共舞」（Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody），140萬美元；印度片Waltair Veerayya，120萬美元。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120116

#阿凡達
#湯姆漢克斯
#金恩
湯姆漢克斯
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