大港開唱迎海外音樂人 30組歌手登夕陽小鎮音樂祭

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2023大港開唱將在疫情解封後首度迎來海外音樂人演出，曾與防彈少年團隊長合作的韓國樂團Balming Tiger（圖）也將參演。（出日音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月19日

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（中央社記者王心妤台北19日電）大港開唱將於4月1日登場，疫情解封後，今年首度有演唱「咒術迴戰」主題曲的日本樂團ALI等海外音樂人；另外夕陽小鎮線上音樂祭則有落日飛車、李英宏等30組歌手演出。

大港開唱今天表示，今年海外卡司包含「咒術迴戰」主題曲演唱樂團ALI、日本製作鬼才STUTS、曾與BTS（防彈少年團）隊長RM合作的Balming Tiger等。另外還有日本喜劇演員Wes-P將在大港開唱演出經典的抽桌巾挑戰，他曾以挑戰尺度邊緣的抽桌巾演出獲得肯定，也曾登上英國達人秀和法國達人秀。

Wes-P今天透過主辦單位表示，曾經來過台灣一次，「我覺得台灣人很好、很親切，還可以來台灣真的很開心，可以在台灣的觀眾面前現場演出覺得超級興奮。」他也透露，若時間允許想留在台灣觀光，也想嘗試滷肉飯。

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大港開唱的台灣音樂人有落日飛車、龐克樂團隨性Random與柯有倫合作演出，台灣元老級搖滾樂團1976、鄭宜農、康士坦的變化球、大象體操、閃閃閃閃、昆蟲白、饒舌新秀wannasleep等。

另外夕陽小鎮線上音樂祭將於2月25日至2月28日登場，觀眾可以化身遊戲玩家創建專屬角色成為鎮民，參與類型多元的音樂祭。演出音樂人包含落日飛車、ØZI、9m88、李英宏、YELLOW（黃宣）、許光漢、宋柏緯等，其中許光漢更是首度在線上音樂祭演出，門票已於11日開始販售。（編輯：陳政偉）1120119