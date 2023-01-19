更多編輯台推薦新聞：
中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打
產經

2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打

中央社啟事
社會

中央社啟事

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
室內口罩鬆綁1/31公布 規劃再催打1針加強劑疫苗
首頁 / 娛樂

大港開唱迎海外音樂人 30組歌手登夕陽小鎮音樂祭

2023/1/19 16:50（1/19 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2023大港開唱將在疫情解封後首度迎來海外音樂人演出，曾與防彈少年團隊長合作的韓國樂團Balming Tiger（圖）也將參演。（出日音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月19日
2023大港開唱將在疫情解封後首度迎來海外音樂人演出，曾與防彈少年團隊長合作的韓國樂團Balming Tiger（圖）也將參演。（出日音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北19日電）大港開唱將於4月1日登場，疫情解封後，今年首度有演唱「咒術迴戰」主題曲的日本樂團ALI等海外音樂人；另外夕陽小鎮線上音樂祭則有落日飛車、李英宏等30組歌手演出。

大港開唱今天表示，今年海外卡司包含「咒術迴戰」主題曲演唱樂團ALI、日本製作鬼才STUTS、曾與BTS（防彈少年團）隊長RM合作的Balming Tiger等。另外還有日本喜劇演員Wes-P將在大港開唱演出經典的抽桌巾挑戰，他曾以挑戰尺度邊緣的抽桌巾演出獲得肯定，也曾登上英國達人秀和法國達人秀。

Wes-P今天透過主辦單位表示，曾經來過台灣一次，「我覺得台灣人很好、很親切，還可以來台灣真的很開心，可以在台灣的觀眾面前現場演出覺得超級興奮。」他也透露，若時間允許想留在台灣觀光，也想嘗試滷肉飯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

大港開唱的台灣音樂人有落日飛車、龐克樂團隨性Random與柯有倫合作演出，台灣元老級搖滾樂團1976、鄭宜農、康士坦的變化球、大象體操、閃閃閃閃、昆蟲白、饒舌新秀wannasleep等。

另外夕陽小鎮線上音樂祭將於2月25日至2月28日登場，觀眾可以化身遊戲玩家創建專屬角色成為鎮民，參與類型多元的音樂祭。演出音樂人包含落日飛車、ØZI、9m88、李英宏、YELLOW（黃宣）、許光漢、宋柏緯等，其中許光漢更是首度在線上音樂祭演出，門票已於11日開始販售。（編輯：陳政偉）1120119

#李英宏
#許光漢
#Wes-P
李英宏
家家舉辦生日音樂會 好友李英宏備粉色花束祝福
許光漢
灌籃高手上映6天票房破億 想見你公開獨家片段催票許光漢新戲大尺度全裸跳鋼管 林柏宏演車禍先微醺
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族