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「再見之後」刻畫道別課題 楊銘威告白至親

2023/1/30 14:27（1/30 15:16 更新）
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演員楊銘威挑戰不同戲路，演出奇幻台語劇「再見之後」。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月30日
演員楊銘威挑戰不同戲路，演出奇幻台語劇「再見之後」。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月30日
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（中央社記者葉冠吟台北30日電）奇幻台語劇「再見之後」刻畫人生道別課題，讓演員楊子儀和楊銘威特別有感。18歲就喪父的楊子儀表示戲中後悔心情，完全不用醞釀；楊銘威則說若時光能倒流，想抱著母親說愛她。

「再見之後」最新劇情中，張耀仁附身在楊子儀身上，告知飾演父親的尹昭德，自己「離開人世」的噩耗，讓尹昭德當場崩潰不已，但張耀仁只能隱忍悲傷，藉由楊子儀說出：「爸，你不要傷心，能當你的兒子，我真的很開心。」

關於來不及對親人表達愛和感謝的心情，楊子儀透過劇組表示，父親在他18歲時就過世，「當時那種後悔、不捨的情緒席捲而來，完全不用醞釀，因為有太多話無法對我爸說了；所以劇情裡，我可以幫杜凱威（張耀仁飾）說出來不及說的再見，其實是一種幸福」。

楊銘威的母親則在他奮鬥演藝圈、嶄露頭角時就離世，讓楊銘威有感地說：「當時應該要用更多時間來陪媽媽，如果有機會時光倒流，我要抱著她，說我愛妳。」

另外，劇中也結合薩克斯風音樂元素，特邀曾獲金曲獎演奏類最佳專輯製作人獎的董舜文，以及台中啟明學校學生共同參與。

為了演出吹奏薩克斯風的畫面，演員們也花功夫勤練習，還發生不少趣事。張耀仁分享在開拍前，他常去公園練習，還被當成街頭藝人。

楊子儀則把樂器帶回家練習，意外促成和鄰居合奏。他表示，有一天在家吹「望春風」時，中庭就傳來「望春風」的旋律，就這樣和鄰居合力把「望春風」吹奏完，是很有趣的經驗。（編輯：張芷瑄）1120130

演員尹昭德（右）和張耀仁（中）在奇幻台語劇「再見之後」飾演父子，兩人和台中啟明學校學生合奏表演薩克斯風。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月30日
演員尹昭德（右）和張耀仁（中）在奇幻台語劇「再見之後」飾演父子，兩人和台中啟明學校學生合奏表演薩克斯風。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月30日
演員楊子儀演出奇幻台語劇「再見之後」，為戲勤練薩克斯風，甚至和不認識的鄰居隔空合奏「望春風」。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月30日
演員楊子儀演出奇幻台語劇「再見之後」，為戲勤練薩克斯風，甚至和不認識的鄰居隔空合奏「望春風」。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月30日
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