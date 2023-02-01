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告五人開工日快閃早餐店 蔡佩軒赴大馬感受年節

2023/2/1 13:06
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（中央社記者王心妤台北1日電）告五人樂團將於4月8日在台北小巨蛋開唱，特別選在開工日清晨快閃早餐店賣豆漿、蛋餅，讓歌迷稱讚：「五告貼心。」歌手蔡佩軒則在春節旅遊，體驗新加坡和馬來西亞的年節。

告五人選在除夕公布新歌「又到天黑」，1月30日開工日不到早上5時就現身早餐店，為民眾打氣。現場歌迷表示，「太幸福了，新年開工第一天就遇到告五人，這個好兆頭相信可以讓一整年都順順利利。」

還有歌迷看到告五人快閃的Instagram動態後表示，「早起的鳥兒有蟲吃，起得早的哈瓜（告五人的粉絲名）有早餐吃。」

告五人透過唱片公司表示，「又到天黑」是獻給每個熬夜努力追尋明天的人。雲安分享，創作時常熬夜，媽媽或阿嬤半夜會幫他準備小蛋糕或熱茶，讓他非常感動。哲謙說，以前常忙到半夜才回家，床邊都會看到家人準備的人參茶，「想到家人時刻惦記自己，讓我覺得一定要好好孝順家人。」

雲安表示，這次創作的詞曲是希望努力到天亮的人們能活成一道光，看到天亮，是因為正在朝陽光奔去，「歌裡面的『她』是代表所有為了生活做出努力和選擇的人，包括我自己，希望這樣的心情能與哈瓜有所共鳴。」

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另外，蔡佩軒為了28歲生日，選在春節飛往新加坡和馬來西亞旅行。蔡佩軒表示，今年的生日很有意義，馬來西亞處處都有濃厚的過年氣氛，「我每餐都吃豐盛的年菜，吃年夜飯的時候大家聚在一起撈生，一邊說出吉祥話，感覺很熱血。」

對於新年新希望，蔡佩軒透過經紀公司表示，希望音樂能持續給歌迷力量，也希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，每個人都可以注意健康，擁有強健的身體。（編輯：張雅淨）1120201

#蔡佩軒
#雲安
#哲謙
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