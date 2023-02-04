安心亞「牛車來去」借腹生子 台語獲媽媽認證

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）時代生活劇「牛車來去」劇組今天辦元宵團圓茶敘，安心亞慶幸台語有被媽媽認證「過關」，面對最新被要求「借腹生子」劇情，她坦言看劇本時覺得委屈，入戲後才懂得角色心情。

導演李岳峰率安心亞、蔡昌憲、楊烈、游安順今天應景搖元宵、煮元宵，象徵闔家團圓、收視一路長紅圓滿。安心亞表示，過年期間親友看完「牛車來去」後都傳訊息跟她說「看哭了」，劇中純樸黝黑的外型，加上一口流利台語，更讓朋友的媽媽疑惑：「這是安心亞嗎？」

安心亞也頻頻問媽媽，自己台語講得如何，幸好媽媽回應：「都過關！」才讓她放下心中大石。蔡昌憲透露，朋友稱讚他在戲裡看起來好年輕，好像逆齡回到十幾歲，被誇到有點不好意思，「我是覺得有點誇張啦，但應該也是誇獎吧。」

最新劇情將迎來「借腹生子」精彩重點戲，地主陳進丁（楊烈飾）懇求佃農蔡土水（游安順飾），答應讓他的媳婦阿春（安心亞飾）幫忙陳家借腹生子。楊烈坦言：「這場戲彼此的立場都很艱難，不論是陳家急欲傳宗接代的自私心情，或是蔡家要不要讓媳婦去借腹生子換一頭牛的複雜情緒，感受都非常地痛苦。」

安心亞在「借腹生子」這場戲演技大爆發，細膩詮釋出「阿春」內心掙扎的情緒起伏，她回想起：「看劇本時覺得自己心情上是感到很委屈的，怎麼會讓我承受這些事情，然而到了真正演出時，我發現我不是自己了，我好像全然地變成了阿春，感覺自己終於可以為這個家做點什麼，而整場戲情緒最崩潰、最痛心的地方是，阿爸下跪頭家，無法接受自己的家人受到委屈！」

「牛車來去」每週六晚上9時，公視首播，10時在中華電信MOD、Hami Video、公視＋同步上架。（編輯：李亨山）1120204