告五人星馬開唱大吃榴槤 陳柏惟呱吉搭檔登大港

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（中央社記者王心妤台北8日電）樂團告五人日前飛抵星馬開唱，大吃當地美食，3個成員吃完5顆貓山王榴槤；4月初登場的大港開唱今天公開新表演陣容，除了有歌手蔡秋鳳，前立委陳柏惟也將與呱吉搭檔登場。

告五人將於4月8日在台北小巨蛋開唱，日前先飛往新加坡與馬來西亞開唱。告五人感謝當地歌迷給予的鼓勵，透露這個巡演將有40場演出，會以台北小巨蛋出發，「一一回到當初相遇的那座城市。」

告五人趁表演空檔吃了肉骨茶、胡椒蟹、雞翅等美食，也體驗當地春節特有「撈生」（撈魚生）文化。告五人今天透過唱片公司表示，這次演出也實現「榴槤自由」願望，成員犬青原本就愛榴槤，這次吃了炸榴槤、榴槤冰淇淋，本來不敢吃的雲安試一口後也愛上榴槤的滋味，3名成員在演出後吃了5顆貓山王榴槤。

對於接下來將前往加拿大多倫多和溫哥華的Outer Space音樂節，一週內在溫差極大的不同城市演出，告五人表示，抗寒衣服、暖暖包都準備好了，「希望不畏風寒，一樣在現場帶給大家最棒的演出與回憶。」

另外，將於4月1日在高雄登場的「大港開唱」今天公布新表演陣容，「苦情歌后」蔡秋鳳將搭配邵大倫演出；陳柏惟則與前議員邱威傑（呱吉）搭檔演出。

蔡秋鳳預告會設計節目，除了新歌也會演出經典歌，期待重現大歌廳的歌舞風華。呱吉相隔4年再登上大港開唱，他笑稱今年搶不到門票，「主辦單位可能看我可憐，才讓我用身體來換大港開唱的門票。」（編輯：張雅淨）1120208

台灣樂團告五人飛抵新加坡和馬來西亞開唱，趁著演出空檔吃了多顆貓山王榴槤還有當地美食。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月8日