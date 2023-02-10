北市將再躍國際影壇 電影露西監製新作鎖定台北

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）台北市長蔣萬安指出，電影「露西」監製維吉妮貝松（Virginie Besson）將以台北為背景拍新片，西門町、中山堂等街景將躍上國際大銀幕，片名暫定「周末在台北」。

蔣萬安在臉書（Facebook）發文表示，2014年的電影「露西」掀起全球媒體對於台北的關注，當時法國知名導演盧貝松（Luc Besson）承諾會再訪台灣拍攝作品。

文中指出，維吉妮貝松昨天偕同導演奧立維爾米加頓（Olivier Megaton）、編劇喬治黃（George HUANG）等電影人到訪台北市府，帶來以台北為藍圖的新劇本。

蔣萬安表示，預告全片主場景將在今年春季於台北拍攝，新作直接取名「周末在台北」（暫定），這也代表台北將再度登上國際影壇。

他指出，從西門町、中山堂、北藝中心、關渡田園，到市中心的大巨蛋、台北流行音樂中心、台北市政府、市議會等，都將是拍攝的重要景點。

蔣萬安表示，昨天他也一同前往市府頂樓天台勘景，並承諾給予劇組必要協助，台北市政府及台北市電影委員會都會全力支持，也希望可以推動產業科技化與國際化，培養更多影視科技人才，邀請更多世界級團隊到台北，攜手開拓影視產業的未來。（編輯：戴光育）1120210