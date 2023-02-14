曾敬驊為戲親寫書法藏頭詩 獲讚可開團購

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）曾敬驊、宋芸樺、彭千祐主演的奇幻喜劇「不良執念清除師」今天舉辦卡司發布記者會，曾敬驊大秀書法親寫藏頭詩，被稱讚「可以開團購」，黑嘉嘉和兩名人夫姚淳耀、范少勳低調助陣。

曾敬驊在劇中是靠著「書法」連結、感應或度化「執念怪物」的不良少年，為此苦練書法2個月，今天他也大展功力，為6名演員寫出藏頭詩：「不良也能拯救世界、執迷破案不甘平凡、念念不忘靠背相伴、清新校草隔壁沒腦、除了幫我還會什麼、師範不成怎誤成屍」。

為了這次的藏頭詩，曾敬驊還特地回書法老師教室苦練，宋芸樺也稱讚他的認真程度：「敬驊寫的書法好看到，我們想團購他的春聯，拍片半年期間他連身上都自帶墨水味，不過乾掉的墨水味真的很臭」。

除此之外，曾敬驊被爆料愛講冷笑話，宋芸樺直呼他每天梳化都要進行「自己跟自己的冷笑話比賽」，而且他們的反應越安靜，曾敬驊就越享受。

姚淳耀更成為曾敬驊的忠實笑話聽眾，直呼：「敬驊完全是笑話中盤商，我都覺得很好笑啊。」被問及劇中媽媽楊謹華喜不喜歡他的笑話，曾敬驊透露自己講冷笑話，是想拉近距離，還會先講給楊謹華的助理聽，對方好笑才敢講給媽媽，「不過大部分都會被打槍，她會直接說不好笑」。

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姚淳耀、范少勳和黑嘉嘉在劇中都屬於「非人類」，拍攝前都需要接受特殊化妝的洗禮。扮演「喪屍」的姚淳耀常常要做出逆人體工學的動作；范少勳是躺著演的「大體老師」，黑嘉嘉則是范少勳背後的刺青人物，兩人幾乎所有戲都是背對演戲，直到殺青戲才終於面對面演戲，范少勳更稱讚黑嘉嘉：「穿古裝真的滿漂亮，第一次看到有點害羞」。

但真正讓范少勳浪漫告白的對象，卻是曾敬驊，表示兩人頻率很對、很聊得來。儘管他在片場和其他演員比較少互動，但曾敬驊和彭千祐拍完戲後，還刻意留晚一點，和劇組一起幫自己慶生。不過今天記者會結束後，范少勳和姚淳耀驚喜宣布升格人夫甚至人父，兩人受訪時完全沒透露，保密到家。「不良執念清除師」預計今年上檔。（編輯：李亨山）1120214