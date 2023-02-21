配樂是電影不可或缺調味料 侯志堅分享創作經驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北21日電）電影配樂師侯志堅到「1500聲量音創學院」分享經驗，談到配樂速度及旋律動機都可以影響觀眾情緒。他認為，配樂之於電影，若形容影像是主要食材，配樂就是不可或缺的調味料。

侯志堅曾是「東方快車合唱團」的鍵盤手，曾推出個人專輯，轉戰幕後之後成立「天空之城音樂製作」，為戲劇、電影、廣告打造配樂，曾打造出「刻在你心底的名字」、「范保德」等電影的配樂。

侯志堅日前的演講以「配樂實戰應用」為主題，分享製作配樂的流程。侯志堅表示，對影像的敏感度源自於兒時跟媽媽一起看電影，「其實很多東西是因經歷而產生創作欲念，就像第一次失戀，我形容那是吐出來的。」

侯志堅表示，製作配樂最先考慮的是影片速度，音樂對影像的影響大，「我只能說影像如果來明的，那音樂就是來陰的。」他也說，設計配樂時要考慮旋律動機，整部電影有喜有悲，「一個旋律動機要好用，基本上要設計成在不同調性、不同情緒感受都好用。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

侯志堅提醒，創作配樂時需要懂得讓戲，若遇到演員、對白已經很精彩，配樂就應該讓戲，不需要畫蛇添足。

被問到製作電影配樂最難忘經驗，侯志堅表示，是與導演易智言的合作，因為易智言說話文化性高，有許多意境式的形容，像是「我要那個鋼琴聲，像剛學琴的，彈錯都沒關係」。侯志堅笑說，對4歲就學琴的人來說，要回歸到學生青澀的表現是個大挑戰。（編輯：張雅淨）1120221