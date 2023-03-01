改編暢銷小說 台日合作再推BL劇集「奇蹟」

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）台日跨國打造的全新BL影集「奇蹟」，今天在桃園中壢正式開鏡。全劇改編自本土暢銷小說，集結校園與黑幫題材，更由原著作者林珮瑜親自擴寫劇本。

「奇蹟」改編自蟬聯網路書店博客來銷售冠軍1個月的BL（Boy’s Love）同名小說，由八大電視、文化內容策進院、日本Rakuten Group、SPO Entertainment與Video Market共同合製，並邀請「奇蹟」作者林珮瑜親自改編、擴寫劇本，搭檔曾製作多部BL劇集、成功行銷海外的製作人宋鎵琳。

演員則集結2022金鐘獎迷你劇集最具潛力新人姜典，與新生代演員徐愷、林毓桐、陳柏文主演，並網羅宋偉恩、謝承均、亮哲、楊烈等演技派演員同台飆戲。

林珮瑜曾參與「我的婆婆怎麼那麼可愛」、「最佳利益」等膾炙人口作品編劇團隊，也數度擔任台灣熱門BL影集HIStory、We Best Love系列編劇，備受矚目。

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這回擔任原著編劇兼製作人，林珮瑜透過製作單位分享：「小說在寫的時候就很期待可以被改編成影視作品，有幸能結合台灣與日本的力量、大家通力合作本身就是奇蹟。希望透過校園及黑幫兩種題材的結合能創作出不同風貌，為BL劇集提出更有趣的故事，希望大家會喜歡。」

「奇蹟」描述立志從醫的白宗易（林毓桐飾），被迫撿回受傷的黑道分子范哲睿（徐愷飾），兩人在格格不入的相處過程中日久生情，卻因一場黑幫鬥爭，白宗易為范哲睿頂罪入獄，從此陌路。4年後，命運讓他們以不同形式再度相遇，必須面對過去的錯誤與遺憾，才能找回屬於彼此的幸福。（編輯：陳政偉）1120301