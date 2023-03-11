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賈靜雯新劇談姐弟戀 感謝修杰楷任製作人給福利

2023/3/11 21:27（3/11 22:11 更新）
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影集「此時此刻」11日舉辦媒體茶敘，百聿數碼執行副總經理洪任中（左起）、演員楊銘威、張軒睿、修杰楷、賈靜雯、謝欣穎、總製作人戴天易出席，開心分享拍攝點滴。（百聿數碼提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月11日
影集「此時此刻」11日舉辦媒體茶敘，百聿數碼執行副總經理洪任中（左起）、演員楊銘威、張軒睿、修杰楷、賈靜雯、謝欣穎、總製作人戴天易出席，開心分享拍攝點滴。（百聿數碼提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月11日
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（中央社記者王心妤台北11日電）藝人修杰楷擔任「此時此刻」製作人，他今天出席記者會笑稱，當初是「不要臉」邀請影后太太賈靜雯演出，兩人也是首度合作。賈靜雯透露片中有姐弟戀，打趣感謝修杰楷給的福利。

「此時此刻」刻畫台灣當代愛情故事，全劇分為10個單元，共10集，有別於以往的戲劇模式，特別在每集安排一對重量級的主角挑梁演出，而看似無關的每個單元角色，會有意想不到的交集。製作人戴天易、修杰楷今天率各單元演員賈靜雯、謝欣穎、張軒睿、楊銘威出席記者會分享拍攝點滴。

修杰楷表示，首次接下製作人的任務，最大的難題是選角，「還好大家都有給予我們友情價碼，不然預算真的會爆表。」修杰楷也說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響最大的是戴口罩，如何戴著口罩演戲是大挑戰，造型也刻意讓口罩顏色跟角色搭配，讓口罩成為配件的一部分。

修杰楷被問到首度跟太太賈靜雯合作，他打趣表示，「其實就是我很不要臉地跟太太開口，邀請她來演出。」但他也強調，好演員看到好劇本就會想參與，相信觀眾能看到不一樣的賈靜雯。

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賈靜雯透露這次將演出職場女強人，對於預告揭露年輕男演員曾敬驊主動示愛，賈靜雯說曾敬驊是個禮貌的大男孩，互動多了之後，能感覺他少了點緊張，「這次比較特別的橋段是職場年下戀，謝謝修製作人（修杰楷）給我的福利。」

張軒睿跟楊銘威合作演出情侶，楊銘威表示：「這次的角色設定是『深櫃』，在工作與家庭間都要隱藏自己，覺得狀態滿壓抑的。」對於2人的吻戲，楊銘威透露當時拍了20幾次，「親到嘴都軟了，不過導演倒是看得滿開心的。」張軒睿是首次拍男男吻，他表示，「我們在劇中的狀態，就像互相打開彼此的某一個部分。」（編輯：陳政偉）1120311

#賈靜雯
#修杰楷
#楊銘威
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