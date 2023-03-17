綺拉奈特莉為新作搬美東 飾記者突破性別追命案

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）英國女星綺拉奈特莉主演的懸疑新作「波士頓勒殺狂」，以美國真實連環命案為背景，詮釋賣命追查卻在歷史上被迫銷聲匿跡的女記者。綺拉奈特莉為好好演出此故事，甚至舉家搬到美國東岸。

「波士頓勒殺狂」（Boston Strangler）講述1960年代的美國波士頓，頻頻傳出手法如出一轍的女性死亡案，任職於「美國人紀事報」的蘿蕾塔麥勞夫（綺拉奈特莉飾）是第一個將數起波士頓勒殺案串聯起來並著手調查案件的記者。

隨著神祕殺手持續殘忍地奪去一條條性命，蘿蕾塔仍堅持不懈與同事兼閨蜜珍寇爾繼續聯手調查，然而她們卻因當時嚴重性別歧視陷入調查泥沼。儘管如此，她們依舊不顧生命危險勇敢追查，賭上記者的尊嚴全力揭露真相。

「相信每個女生都能對我飾演的角色感同身受」，綺拉奈特莉（Keira Knightley）日前受訪時分享：「職場上我們因為性別遭遇到的不平等待遇，到極端一點的情況，也就是影片中針對女性的殺戮，電影將會道出很多女性內心最深處的無奈和怒吼。」

「波士頓勒殺狂」導演麥特．盧斯金（Matt Ruskin）則是在波士頓長大的孩子，他表示，早在開拍前就對這個故事非常感興趣，卻一直難以透過新聞報導剖析出案件的全貌。沒想到峰迴路轉，盧斯金在電影田調過程中發現，現實世界中記者「蘿蕾塔」竟是朋友的奶奶，「我當然毫不猶豫地就拿起電話跟他聯繫！」藉此更深入了解這個案件、人物、和時空背景。

在英國長大的綺拉奈特莉與其他演員相比，對這個案件相對陌生，卻在拿到劇本後對2名女記者的執著深深著迷：「當時幾乎沒人知道這起案件是由2名女性破案的，她們被迫在歷史上銷聲匿跡，而今天我們將說出屬於她們的故事。」

綺拉奈特莉也向觀眾分享，為了這部電影她舉家搬到美國東岸居住，拍攝期間，全家人一度都確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），讓劇組被迫延期2週，丈夫詹姆士萊頓（James Righton）和女兒也得在家隔離，讓綺拉奈特莉大喊：「我真的超有罪惡感！」但同時她也非常感謝丈夫在拍攝期對自己和女兒的照顧。「波士頓勒殺狂」今天正式於Disney+上線。（編輯：陳政偉）1120317