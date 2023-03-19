鬼滅之刃日本聲優現身台北 「炭治郎」給愛的抱抱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

為人氣動畫「鬼滅之刃」男主角「炭治郎」獻聲的日本聲優花江夏樹，19日在台出席電影「聲優感謝場」活動，不僅用中文講出名字，還加碼表示想給粉絲「愛的抱抱」，引發熱烈迴響。（木棉花提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北19日電）日本動畫「鬼滅之刃」風靡全球，電影版票房亮眼，日本聲優「炭治郎」花江夏樹、「霞柱」河西健吾與「戀柱」花澤香菜今天現身台灣與粉絲相見歡，花江夏樹更笑說想給粉絲愛的抱抱。

「鬼滅之刃」是日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的奇幻漫畫，描述主角「炭治郎」為找到讓妹妹從鬼變回人類的方法，意外踏上斬鬼之旅。作品2016年開始在「週刊少年Jump」連載，大受歡迎，更衍生出小說、卡通、電影和舞台劇，成為全球炙手可熱IP夯作。

近期「鬼滅之刃」再推出最新電影版「鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村」，在台灣上映3天賣破新台幣3000萬元，票房相當亮眼。今天片商特別舉辦「聲優感謝場」，邀請到動畫製作人高橋祐馬與聲優花江夏樹、河西健吾、花澤香菜面對面與觀眾互動。

台北場也是「鬼滅之刃」動畫團隊「聲優感謝場」的世界巡演終點站。今天現場整個影廳座無虛席，主辦單位指出，不僅700張票券在3分鐘內售罄，還有粉絲特別早起打扮成「戀柱」造型，一大早就到現場排隊等待與聲優們見面。

高橋祐馬表示，這次世界巡迴的企劃是因為「鬼滅之刃」推出以來，一直受到粉絲廣大支持，希望親自向大家表達感謝。他也特別準備中文問候，向台灣粉絲大喊「我愛你」。

3名聲優也分別用中文唸出自己的名字，告白「我愛你」，花江夏樹還加碼說想給粉絲「愛的抱抱」，引起現場熱烈迴響。

聲優們難得來到台灣，當然不會錯過品嚐小籠包機會，花江夏樹說，若要用滿分100分評價小籠包，他願意打出「200分」。前天晚上，他也和花澤香菜一起去十分放天燈，由於當時河西健吾尚未抵台，他們很有義氣的把「霞柱」畫上天燈，不過花澤香菜也忍不住吐槽：「花江把霞柱畫得很不好看」，讓全場大笑。（編輯：張雅淨）1120319