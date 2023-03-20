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日女模涉毒品遭逮捕 傳與台裔美籍男子育有一女

2023/3/20 19:50
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（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本名模道端潔西卡因涉嫌持合成麻藥MDMA（俗稱搖頭丸）遭到日警逮捕，但她否認涉案。她曾被傳在結束第一段婚姻後，與台裔美籍男子生下一女。

日本放送協會（NHK）報導，38歲的道端與友人下榻東京都內一家飯店的房間被警方搜出搖頭丸。警方以她涉嫌違反麻藥特例法，以現行犯身分予以逮捕。

警方表示，海關職員發現搖頭丸藏在來自海外的行李中，行李的寄送處是東京都內的一家飯店，行李抵達之際，掌管東京警務的警視廳調查員進到房內，當場逮捕道端與她的友人。對於警方的調查，道端供稱不知情。

道端在時尚界發展，有時是時尚雜誌的封面人物，有時上電視節目或拍攝電視廣告。

日媒Sponichi Annex報導，道端潔西卡是「道端3姊妹」當中的次女，胞姐是道端凱倫、胞妹是道端安潔莉卡。道端潔西卡5歲起在出生地福井縣開始擔任模特兒，被胞姐力勸於13歲那年出道當模特兒。

道端於2008年與英國F1賽車手巴頓（Jenson Alexander Lyons Button）交往，2014年訂婚，同年12月結婚，在美國夏威夷舉行婚宴，但翌年英媒報導兩人離婚。

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之後，她與美籍台裔富二代、美國好萊塢的電影製作人高凱麟（Ken Kao）熱戀，兩人未結婚，2017年10月她在Instagram留言說已在美國洛杉磯生下女兒，比預產期早3週。

網路資訊顯示，道端的父親是有西班牙、義大利血統的阿根廷人、母親是日本人。高凱麟的父親高民環是南投人，是美國全球衛星定位系統（GPS）知名品牌Garmin創業人之一，資產雄厚。去年6月，日本富士電視台節目「明天的內村!!」播出她與伴侶及長女一家3口在可欣賞夏威夷海洋的高處獨棟豪宅生活的情形。（編輯：高照芬）1120320

#道端潔西卡
#高凱麟
#道端凱倫
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