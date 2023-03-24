hito流行音樂獎6月登場 魏如萱稱電台是第2個家

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（中央社記者王心妤台北24日電）hito流行音樂獎今天舉辦頒獎典禮啟動儀式記者會，揭曉年度十大華語金曲、最受歡迎系列獎項。魏如萱主持Hit Fm聯播網節目逾10年，她說電台就像第2個家，令她感到很幸福。

Hit Fm聯播網董事長廖婉池、台北之音台長黃暐瀚、金曲歌后魏如萱、彭佳慧今天出席hito流行音樂獎頒獎典禮啟動儀式記者會。記者會上，新生代歌手Haezee（黄瑋昕）、柏霖PoLin合體並現場演唱2022 hito年度十大華語歌曲，包含宇宙人「我還繞著你在旋轉」、鄧紫棋「天空沒有極限」、告五人「好不容易」、周杰倫「最偉大的作品」、韋禮安「沒有人想念沒離開的人」等。

金曲歌后彭佳慧與魏如萱今天送上松柏盆栽，慶祝Hit Fm聯播網迎接25周年台慶大喜。魏如萱表示，能夠主持節目「OH夜DJ」超過10年感覺很幸福，電台就像第2個家，希望她愛的電台好朋友跟工作人員都能健康快樂。

彭佳慧表示，不管白天或是晚上到電台看到的畫面都是一樣的，每名辛苦的工作人員都在崗位上努力工作，能感受到每個人的向心力，「去電台就像是去見見老朋友一樣，每次都是感覺相當親切、相當熱情很溫暖。」

Hito流行音樂獎將於6月3日在台北小巨蛋登場。（編輯：龍柏安）1120324