日國寶舞踏團體「山海塾」 跨界合作台灣獨立樂團

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）日本國寶級藝術家天兒牛大率領的舞踏團體「山海塾」，破天荒跨界與台灣獨立樂團「乩童秩序」合作，將過往經典作品影像結合「無敵」音樂製成全新MV，展現獨有美學。

由天兒牛大於1975年創辦的舞踏團體「山海塾」，在高度美學的編舞之下，將「暗黑美學」轉化為沉靜、簡單、均衡又帶東方的神秘，舞踏手的訓練強調內心和身體深處能量的探索與冥想。

48年來，「山海塾」演出足跡遍布全球近50個國家，參加的國際藝術節，包括亞維儂藝術節、愛丁堡藝術節、馬德里藝術節、國際賽凡提諾節等。他們也長期與巴黎市立劇院合作演出，是當代藝術界極度推崇的東方舞蹈團體。

「山海塾」作品影響全球包括「雲門舞集」在內的許多傑出現代舞蹈團體，並在前年由東京奧運邀請於開幕式演出經典作品「響」。

而長期致力於多元創新、前衛通俗音樂的「乩童秩序」，在今年3月1日推出全新專輯「金剛鳳凰」，「無敵」就是收錄在專輯的歌曲之一。

提起與「山海塾」合作的契機，「乩童秩序」主唱許維城（Fu-Fu）分享，2017年「山海塾」來到台灣演出，在參與慶功宴時，他提出希望能邀請天兒牛大及「山海塾」演出一首「乩童秩序」的單曲MV。天兒牛大在聽完許維城所建議的4首新作後，選中了「無敵」。

「無敵」MV以蒙太奇手法，將音樂與「山海塾」經典演出影像結合，包含「金柑少年」、「卵熱」、「史前回憶」等作品，目前已上架於官方YouTube頻道。（編輯：張雅淨）1120328