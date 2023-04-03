女團FRUITS ZIPPER全員大食怪 發豪語狂嗑小籠包

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）日本歌手卡莉怪妞師妹團FRUITS ZIPPER，5日將在台北舉辦首場海外演唱會，今天提前和台灣媒體見面，大方透露所有成員都是大食怪，熱愛小籠包，發豪語每人可嗑掉20顆。

FRUITS ZIPPER由真中Mana、早瀨Noel、松本Karen、櫻井優衣、月足天音、仲川瑠夏、鎮西壽壽歌7名成員組成，去年2月成軍，單曲「我最可愛的地方」更是紅遍日本TikTok創下6億觀看人次，掀起一波「可愛舞」熱潮。現場她們分享日本女生的可愛拍照方式，例如用雙手捧住臉頰、臉頰愛心等。

繼去年底來台參加台南跨年演唱會後，FRUITS ZIPPER二度訪台，4日參與完台中國際動漫節後，隔天再到台北Legacy Taipei舉辦演唱會。睽違4個月再踏上寶島，成員們依舊對小籠包、蝦餅念念不忘，更意外曝光每個人都食量驚人的秘密。

仲川瑠夏笑言，成員平時都超愛刷刷鍋吃到飽，更爆料真中茉奈是7人中食量最大的，每當大家吃不下時，還能幫忙清空所有盤子收尾。真中茉奈則透露，因為平時大家都是全力表演、運動量十足，成員們都不大會忌口，「愛吃的東西大家都可以盡量吃」。

團員們更可愛詢問，不知道台灣有沒有小籠包吃到飽，年紀最小的早瀬諾艾爾說自己能吃10顆，還被其他人吐槽：「10顆太少了，20顆應該沒問題吧！」而平常喜歡吃拉麵配白飯的仲川瑠夏發豪語：「配白飯我應該可以吃30顆吧」，讓台灣媒體相當吃驚。

台灣粉絲的熱情讓團員們很難忘，尤其去年台南演出結束後，7人隔天準備搭高鐵去機場時，還有人特地到高鐵站送她們，讓她們很驚喜開心。

櫻井優衣說，難得有機會在台灣辦單獨演唱會，她們會盡力做出最棒的表演，希望讓更多人認識她們，下次還想再見到FRUITS ZIPPER。（編輯：李亨山）1120403