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首頁 / 娛樂

告五人改造汽車旅館錄音 雲安人生挑戰是關燈睡覺

2023/4/5 10:03（4/5 10:16 更新）
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樂團告五人推出新專輯「帶你飛」，被問到踏出舒適圈最大挑戰，成員犬青（中）自認是離家唸書，讓她意識到人生其實會不斷改變；雲安（左）說，出差能把燈全部關掉是最大挑戰，哲謙（右）則認為是新專輯的製作過程。中央社記者裴禛攝 112年4月5日
樂團告五人推出新專輯「帶你飛」，被問到踏出舒適圈最大挑戰，成員犬青（中）自認是離家唸書，讓她意識到人生其實會不斷改變；雲安（左）說，出差能把燈全部關掉是最大挑戰，哲謙（右）則認為是新專輯的製作過程。中央社記者裴禛攝 112年4月5日
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（中央社記者王心妤台北5日電）告五人樂團本週將在台北小巨蛋開唱。告五人表示，新專輯「帶你飛」是想帶著歌迷踏出舒適圈，並改造汽車旅館當作錄音室。主唱雲安也分享，踏出舒適圈挑戰是住飯店能關燈睡覺。

告五人由哲謙、雲安跟犬青組成，今年2月推出第3張專輯「帶你飛」，本週末將在台北小巨蛋開唱。告五人接受中央社記者專訪表示，「帶你飛」像是起點，想帶著歌迷飛到舒適圈以外的世界，所以選在汽車旅館錄音，也象徵專輯是個中繼站旅館。

告五人承認，會選在汽車旅館是個緣分。哲謙表示，近兩年才知道家裡在宜蘭有經營汽車旅館，之前團隊說過想去夏威夷錄音，製作人正巧貼了宜蘭「夏威夷旅館」的照片笑稱可以改到旅館錄音，沒想到正好是哲謙的家庭事業。

哲謙表示，在旅館錄音也符合專輯踏出舒適圈的定義，「錄音時旅館仍在營業，有顧客來來去去，也會有些聲音，還要考慮隔音或是不知道能不能成功，有各種突如其來的狀況」。

被問到踏出舒適圈最大挑戰。犬青自認是大學要住校，當時爸爸一離開，她就馬上落淚想回家。她表示，因為個性習慣按部就班照著行程表走，但離家唸書讓她意識到人生其實會不斷改變。

犬青笑說，當歌手更是常需要滾動式調整行程，現在都會隨身帶著有長袖、短袖、隱形眼鏡的行李，「可惜台北停車位有限，不然我們可以開個露營車」。

雲安表示，出差能把燈全部關掉是最大挑戰，犬青一旁吐槽雲安只是怕鬼。犬青透露自己最喜歡看鬼片，但跟雲安去看時，雲安總會不斷發出驚呼聲，之前看了恐怖片「哭泣的女人」，雲安甚至看到一半跑到電影院外。雲安自揭，之前曾帶著完全防雜音的工作用耳機去電影院，「我在看『鬼修女』，耳機裡其實是莫札特的音樂」。

對於新專輯，犬青表示，製作過程更認識到告五人的定義。雲安則說，這次的歌名排在一起，加上連接詞就能成為短篇散文，也象徵不同生活樣貌。（編輯：唐聲揚）1120405

樂團告五人推出新專輯「帶你飛」，希望透過音樂帶歌迷感受舒適圈以外的世界。中央社記者裴禛攝 112年4月5日
樂團告五人推出新專輯「帶你飛」，希望透過音樂帶歌迷感受舒適圈以外的世界。中央社記者裴禛攝 112年4月5日
#雲安
#犬青
#哲謙
雲安
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