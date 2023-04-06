張惠妹收假前嗨唱掀翻高雄巨蛋 怕歌迷上班失聲

（中央社記者葉冠吟台北6日電）歌手張惠妹高雄巨蛋舉辦的ASMR演唱會，昨晚來到第5場，粉絲們完全不怕隔天得上班，興奮尖叫、熱舞，還有懷孕9個月的歌迷到場力挺，張惠妹只好祝福大家不會「失聲」。

看著台下熱情滿滿、活力十足的歌迷們，張惠妹忍不住喊話：「我邊唱歌邊想，今天是不是比較早唱，所以你們力氣特別多，還是很餓所以叫的比較大聲？你們等等一定會沒有力氣，因為演唱會真的很累，我會控制你們。 」歌迷們則開心大喊：「謝謝妳給我們這麼棒的演唱會！」

由於昨晚是清明連假最後一天，望著隔天得上班的歌迷們，張惠妹也幽默表示：「我不會放過你們，因為明天我放假！沒有要保留的意思耶！比較早開始是想讓大家坐高鐵回去。」歌迷回應不用，讓張惠妹笑說：「那我幹嘛那麼早唱」，一來一往熱絡鬥嘴。

甚至還有歌迷逼問張惠妹：「烏托邦DVD什麼時候出？」張惠妹也爽快回覆：「我答應你們！」更笑說她快被大家的聲音震飛，希望所有人隔天上班不要「失聲」。在滿座的高雄巨蛋裡，歌迷不只男女老少都有，甚至有孕婦舉手牌表示：「我懷孕9個月了，我還是要看阿妹演唱會」，讓全場嗨翻、尖叫聲連連。

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演唱會進行至一半時，張惠妹也感性分享，本來每場張媽媽都會來看，但媽媽昨天卻跟她說想回去台東看看「小寶貝」，一隻叫做「王子」的鸚鵡，「因為是從沒長毛小鳥照顧到現在，毛很多、很漂亮，但沒關係，今天有姊姊妹妹坐鎮！」語畢唱起歌迷最愛、加上部落古調的「姊妹」，全場幾乎成為KTV現場，所有人手舞足道歡唱。

當下一首歌曲「彩虹」緊接到來時，舞台設計讓全場呈現流動的彩虹線條，襯映著張惠妹粉色亮片西裝，美如詩畫的畫面，讓感動氣氛倍增。張惠妹今明兩天暫緩休息後，ASMR演唱會將於8、9、14、15、16日繼續演出。（編輯：李錫璋）1120406