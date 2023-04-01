張惠妹高雄巨蛋開唱邀觀眾全面解放 笑稱地板很Man

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歌后張惠妹1日晚間在高雄巨蛋舉辦ASMR演唱會，不控制音量跟動作，邀請全場歌迷同樂。（聲動娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年4月1日

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（中央社記者王心妤高雄1日電）歌后張惠妹昨天在高雄巨蛋舉辦ASMR演唱會，全場不禁止歌迷跳動與音量。張惠妹打趣表示，「我只能說這邊的地板很Man啦！」經紀人陳鎮川說：「看阿妹演唱會怎麼可能坐著看？」

張惠妹昨晚以闇黑女王造型開場，全程換了7套表演服。第1套表演服裝為黑色浮誇巨型公主袖造型、搭配延伸至地面的20公斤裙擺，經紀人陳鎮川透露，第1套表演服就要價新台幣122萬元，是由曾為瑪丹娜（Madonna）、女神卡卡（Lady Gaga）等人打造演唱會服裝的造型師。

張惠妹昨晚開唱秀出一雙美腿。陳鎮川表示，張惠妹體重的確有下降，但沒有量過精確數字，每天都是正常吃飯把身體狀況調到最好，因為高雄場演唱會升級，張惠妹也感到壓力，事前試裝4套衣服就花了10個小時。

陳鎮川說，張惠妹去年耶誕節演出結束返回台灣後就進入閉關期準備高雄場演唱會，除了調整心情，也食用專屬的演唱會套餐，包含一碗燙青菜、一碗蛤蠣和4片涮牛肉，每天都是下午3時前吃完。對於是否會加場，陳鎮川表示，「後面場地真的沒有時間了啦。」（編輯：陳政偉）1120401