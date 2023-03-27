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高市府聯合稽查飯店 1業者哄抬房價挨罰3萬

2023/3/27 12:32（3/27 13:26 更新）
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高雄市政府相關單位22、23日聯合稽查飯店，查出1家旅宿業者違反旅館業管理規則超出備查房價。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月27日
高雄市政府相關單位22、23日聯合稽查飯店，查出1家旅宿業者違反旅館業管理規則超出備查房價。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月27日
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄近來多場演唱會舉行，市府相關單位近期多次走訪飯店稽查，防止業者哄抬房價；最近一次共稽查11家飯店，僅城市商旅德立莊博愛館1家違反旅館業管理規則超出備查房價，將處3萬元罰鍰。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，為保障消費者權益，近期已數度會同市府消保官進行房價稽查；3月22、23日市府相關局處再度聯合稽查，檢視是否投保及建物公安申報、消防安全檢修申報、出售房價是否高於備查房價及環境衛生等。

觀光局指出，經此前稽查房價並呼籲業者自律後，3月22、23日稽查11家飯店中，僅有城市商旅德立莊博愛館違反旅館業管理規則超出備查房價，高級雙人房4月1日售新台幣1萬3365元，較備查價1萬1000元高，將處3萬元罰鍰。

御宿集團總裁劉坤福說，近期市府推動演唱會經濟，吸引不少來高雄的旅客，除自身旗下飯店秉持「價格謙虛、品質驕傲」服務，也呼籲旅宿同業勿殺機取卵，惡意哄抬房價，才不會扼殺正在復甦的國旅市場。

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觀光局長高閔琳表示，政府會努力為民眾把關，透過稽查、督導等，不僅為旅客荷包把關，讓來高雄的每名旅客都住得安心，也守護旅客住宿安全及品質。

觀光局呼籲民眾出遊訂房前，可先利用台灣旅宿網（http://taiwanstay.net.tw/）或向觀光局查詢此旅宿業是否為合法旅宿業，以及其核定房價；現場投宿時也可查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，以保障自身權益。（編輯：陳仁華）1120327

#高雄市政府觀光局
#高閔琳
#劉坤福
高閔琳
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