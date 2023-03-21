更多編輯台推薦新聞：
瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮萬榮地震連4起 氣象局：未來2天防餘震
首頁 / 地方
演唱會
新聞專題
演唱會1/213
首頁 / 地方

阿妹五月天4/1高雄齊開唱 陳其邁：會做好疏運

2023/3/21 12:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄演唱會經濟爆發，4月1日將有歌后張惠妹、樂團五月天及大港開唱等演出。高雄市長陳其邁今天指出，4月1日疏運是很大考驗，當天預估7.5名萬歌迷到場，市府會做好疏散規劃。

韓國知名女團BLACKPINK高雄演唱會落幕，緊接著張惠妹、五月天、大港開唱等都將在4月1日於高雄演出。網路熱議在4月1日當天3場大型演唱會同時開唱，加上清明節連假效應，高雄恐將人滿為患，相關疏運議題引議。

陳其邁今天上午至電視劇「鹽水大飯店」片場探班，並接受媒體聯訪。他說，4月1日對於高雄疏運可說是有史以來最大的考驗，當天將有五月天、阿妹，還有大港開唱，估計約有7.5萬名歌迷到場。市政府會做好規劃，疏運要快速、順暢。

陳其邁表示，除在演唱會周邊的交通規劃，市府也會妥善規劃飯店、觀光景點等之間交通配套措施。歡迎全台樂迷齊聚高雄，市府也推出的「加食延暢」及商圈夜市優惠券，大家可盡情享受，「這將是最瘋狂、最熱情、最好玩的春假假期。」。

為延續演唱會經濟，高市府推出「加食延暢」方案，高市府號召餐飲、百貨、觀光景點等業者一起招待歌迷，歌迷只要持演唱會票根即可在演唱會當日或是前、後一天到指定店家享用免費飲品或餐點一份等優惠，店家也加碼多種套餐、行銷方案。（編輯：戴光育）1120321

#陳其邁
#高雄市
#張惠妹
陳其邁
高市水情嚴峻 4月底前再鑿8井、日增2.4萬噸水馬英九訪中 陳其邁：曾任元首意義不同
張惠妹
BLACKPINK高雄熱唱 優惠券吸引上萬歌迷湧入夜市BLACKPINK高雄開唱「夜駁二派對」祭出韓味美食
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳奕迅7月台北小巨蛋唱7場 用演唱會名稱鼓勵歌迷