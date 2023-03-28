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迎連假演唱會歌迷 高雄放送夜駁二派對售票變免票

2023/3/28 14:38（3/28 15:36 更新）
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高雄市文化局長王文翠28日表示，「夜駁二派對」受到廣大民眾熱情響應，為讓連假期間造訪高雄的民眾，也能一同感受續攤派對的魅力，特別將售票場次的DJ表演調整為全面免票，移至駁二大義倉庫廊道舉辦。（高雄市文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月28日
高雄市文化局長王文翠28日表示，「夜駁二派對」受到廣大民眾熱情響應，為讓連假期間造訪高雄的民眾，也能一同感受續攤派對的魅力，特別將售票場次的DJ表演調整為全面免票，移至駁二大義倉庫廊道舉辦。（高雄市文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月28日
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（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄清明連假活動滿檔，歌手張惠妹、樂團五月天和大港開唱等演唱會陸續登場，高雄市文化局今天宣布，原定「夜駁二派對」的DJ演出售票場次，要全部移到戶外，免費開放歌迷同樂。

高雄市政府文化局長王文翠表示，「夜駁二派對」受到廣大歌迷熱情響應，為了讓連假期間造訪高雄的民眾，也能一同感受續攤派對的魅力，特別將售票場次的DJ表演調整為全面免票，並移至駁二大義倉庫廊道舉辦。

文化局發布新聞稿表示，為了擁抱大批歌迷，加碼放送城市熱情，「夜駁二派對」的夜間加乘DJ演出售票場次要免費開放歌迷同樂；駁二園區店家也推出各式優惠活動，除了吃喝玩樂，還能體驗原民服飾，只要演唱會門票在手，就可瘋玩高雄。

王文翠也提醒樂迷，憑「加食延暢」指定演唱會票根，可至「夜駁二派對」服務台兌換免費的餐酒券，駁二園區店家也推出各種憑票優惠。

駁二大義區的「原駁館」響應張惠妹演唱會，從3月31日至4月16日，現場有原住民服飾可體驗，拍照打卡可獲限量特色鑰匙圈或手機支架。

阿妹演唱會期間推出限定小米酒特調「蘆果你也聽說」，將小米酒、蘆筍汁及金桔檸檬製成飲品；活動期間憑張惠妹演唱會票根，可享優惠。

文化局表示，駁二藝術特區是五月天的好朋友，園區內矗立港邊的變形金剛，原是五月天世界巡迴演唱會的第6位成員，2011年巡演結束後，相信音樂致贈高雄市政府，歡迎民眾聽完演唱會，也到駁二走走、拍照。（編輯：陳仁華）1120328

飲酒過量有害健康；酒後勿開車；未成年請勿飲酒。

#張惠妹
#王文翠
#高雄市文化局
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