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清明兒童連假五月天張惠妹開唱 高雄交管資訊看這篇

2023/3/28 12:50（3/28 15:36 更新）
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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）今年清明、兒童節連假共5天，除有掃墓及出遊人潮，高雄還有大港開唱、五月天及張惠妹等演唱會，高雄市交通局今天公布交通管制措施，呼籲民眾多利用公共運輸出遊。

清明、兒童節連假4月1日至5日共5天，高雄還有駁二「大港開唱」、世運主場館「五月天演唱會」、巨蛋「張惠妹演唱會」等活動，預估人潮可觀。

交通局今天新聞稿表示，連假期間高雄市各觀光景點包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、壽山、佛光山、美濃、旗山、愛河、崗山之眼等，將依交通狀況實施交管措施，民眾出遊前可先上高雄市即時交通資訊網查詢景點交通及停車資訊。

較熱門的景點如旗津地區，將依車潮狀況分階段實施管制，包括往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，每日上午11時至下午7時管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪，但公務用機車、遊客電動機車、旗津居民機車除外。

另外，西子灣（哈瑪星）地區，除公車及有通行證的大客車除外，全日禁止遊覽車進入，遊覽車可於哈瑪星旅運接駁中心停放，遊客可轉搭接駁公車或步行前往。

壽山動物園及衛武營都會公園連假期間均有兒童節系列活動，因停車空間有限，動物園將視停車場滿場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制。遊客可於捷運鹽埕埔站或輕軌文武聖殿站轉乘56號公車前往動物園。前往衛武營都會公園搭乘捷運橘線至衛武營站由6號出口出站即可直達。

因應演唱活動，周圍道路也將配合管制措施並加強違規停車拖吊取締。為疏運大量人潮，市府協調台鐵加開列車，捷運也將加密班距至3至4分鐘，其中五月天演唱會也將加開會場往返高鐵左營站及台鐵新左營站的免費接駁專車。

針對掃墓期間墓區周邊交通，高雄市殯葬管理處於各墓區實施交通疏導措施，人潮較多的燕巢深水山墓區、旗津生命紀念館、內門納骨塔均有免費接駁車，詳情可至高雄市殯葬管理處官網查詢。（編輯：郭諭儒）1120328

#張惠妹
#五月天
#大港開唱
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