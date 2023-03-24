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因應大港開唱 大港橋4/1、4/2暫停橋體旋轉

2023/3/24 13:38（3/24 13:46 更新）
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台灣港務公司24日表示，高雄港大港橋4月1日、2日配合「2023大港開唱」活動，將暫停橋體旋轉。（台灣港務公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月24日
台灣港務公司24日表示，高雄港大港橋4月1日、2日配合「2023大港開唱」活動，將暫停橋體旋轉。（台灣港務公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月24日
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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）「2023大港開唱」活動將於4月1、2日在高雄港蓬萊商港區演出，台灣港務公司今天表示，活動期間暫停大港橋橋體旋轉，並由主辦單位派員在大港橋二端入口管制。

台灣港務公司今天新聞稿表示，因「2023大港開唱」活動將於4月1、2日在高雄港蓬萊商港區演出，大港橋為銜接輕軌駁二大義站及蓬萊商港區棧庫群的主要通道，預估活動期間將有大量人潮湧入港區。

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台灣港務公司表示，為維護民眾安全及不影響觀賞演出，活動期間暫停大港橋橋體旋轉，並由「2023大港開唱」活動主辦單位派員於大港橋二端入口管制，防止車輛闖入及維護人員安全。

高雄港大港橋橋長110公尺，橋寬5公尺到11公尺，是台灣第一座水平旋轉橋，也是亞洲最長的跨港旋轉橋，每日下午3時橋體會開啟旋轉及閉合，每逢週五、六、日於夜間7時增加1次橋體旋轉。（編輯：郭諭儒）1120324

#大港橋
#台灣港務公司
#2023大港開唱
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