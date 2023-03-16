高雄演唱會票根不要丟 可兌換50元商圈夜市券

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為擴大高雄舉辦的多場大型演唱會效益，高雄市政府宣布推出「加食延暢」優惠，經發局特別規劃演唱會版的商圈夜市優惠券，歌迷可到高雄45處特色商圈及夜市消費或續攤。（高雄市政府經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月16日

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）為擴大高雄舉辦的多場大型演唱會效益，高市府推出「加食延暢」優惠。經發局今天宣布，加碼推出演唱會票根兌換50元商圈夜市券，明天起在12處指定捷運站開放兌換。

經發局表示，「高雄夜Chill處」活動帶動合作餐飲店家業績攀升，營業額成長6成。「加食延暢」活動的合作商圈夜市多達45處，新增六龜、美濃、鳳山中華街等商圈夜市，分布範圍從市區續攤到郊區觀光等商圈夜市。

「票根千萬不要丟」經濟發展局長廖泰翔表示，因應3月起高雄多場大型演唱會，預計吸引超過40萬人次，逾半來自外地。經發局特別規劃演唱會版的商圈夜市優惠券，歌迷可到高雄45處特色商圈及夜市消費或續攤。

經發局發布新聞稿表示，每張演唱會門票可兌換一張面額50元的商圈夜市優惠券，使用期限至今年5月31日，歡迎歌迷到高雄聽演唱會，同時逛商圈夜市，感受最濃烈的高雄熱情。

廖泰翔說，為了鼓勵歌迷搭乘大眾運輸，這次商圈夜市券規劃在高雄捷運12座車站設攤兌換，除了美麗島、左營站等轉乘大站，也納入旅宿業聚集區域、鄰近商圈夜市的重點車站，如新堀江、中央公園、長明、六合、南華、興中、光華、瑞豐及鳳山中華街等商圈夜市都鄰近捷運站。

大高雄市觀光商圈總會長王文雄表示，市府過去在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間推的商圈夜市券，帶動合作店家營收平均成長3至5成。廣受市民與業者好評。這次配合多場演唱會，各大商圈已做好準備，期待再創更多商機。

經發局表示，「加食延暢」整合跨局處資源，集結店家及套裝遊程，憑票根即享各種優惠。明天早上10時起，商圈夜市優惠券將在高雄捷運凱旋、三多、中央公園、美麗島、高雄車站、凹子底、巨蛋、左營／高鐵、鹽埕埔、西子灣、信義國小、鳳山站兌換。（編輯：謝雅竹）1120316