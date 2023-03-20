BLACKPINK高雄熱唱 優惠券吸引上萬歌迷湧入夜市

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韓國女團BLACKPINK18、19日在高雄開唱，9萬多名歌迷也帶動高雄消費、商機。圖為歌迷持票根至酒吧、餐廳消費狀況。（高雄市政府經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月20日

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）知名韓國女團BLACKPINK於18、19日在高雄熱力開唱，引來9萬多名歌迷也帶動高雄消費商機；經發局表示，17日起推出的商圈夜市優惠券成功吸引上萬歌迷湧入商圈夜市。

高雄3月起迎來多場大型演唱會，上週有BLACKPINK開唱，下週起還有五月天、張惠妹等大咖演唱會；為擴大演唱會經濟效益，經發局推出「加食延暢」方案，17日起更於12處捷運站設攤，憑門票就可兌換50元商圈夜市優惠券。

經發局今天發布新聞稿表示，兩天動員超過數百名人力，因在捷運站就可兌換，換完券一出捷運站就是商圈夜市，相當方便，成功吸引上萬歌迷湧入消費。

「上週末的業績翻倍成長，大家都做到凌晨3時才收攤！」六合觀光夜市管委會主委莊其章表示，上週末人潮從晚上10時不斷湧入，持續到凌晨零時30分才逐漸減少。

六合夜市陳姓攤販說，因為有優惠券活動，自己提前準備很多料，昨晚收到不少優惠券，多數客人都是外地人。

瑞豐夜市招商處主任何榮彬表示，瑞豐夜市上週末人潮增加2至3成，晚上11時過後明顯感受到演唱會散場人潮，攤商收商圈夜市優惠券收得很開心。

經發局長廖泰翔表示，BLACKPINK、張惠妹、五月天及大港開唱等演唱會接力登場，預計吸引逾40萬歌迷湧入高雄；參加「加食延暢」活動的合作商圈夜市共45處、特色夜經濟業者也超過百家，希望鼓勵民眾在地消費，幫助拉抬店家攤商業績。（編輯：陳仁華）1120320