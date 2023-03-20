BLACKPINK演唱會爆大量黃牛票 史哲：盡速修法重罰

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）韓國女團BLACKPINK高雄演唱會爆出大量黃牛票，以及票券詐騙事件，文化部長史哲今天表示，為有效抑制黃牛，文化部會盡速修法，重罰加價轉手與大量掃票。

史哲今天早上接受周玉蔻主持的「新聞放鞭炮」節目訪問時表示，文化部將朝修訂「文化創意產業發展法」方向，重罰加價轉手及大量掃票，希望3月底、4月初可以修法成功。

史哲表示，這次喜歡韓團BLACKPINK的很多是年輕人，他們年紀輕，觀眾年齡層很低，瘋狂投入，如果政府沒有辦法可以給一個健康環境，「那很令人難過」。

史哲指出，黃牛可以一次買這麼多票，是因為不肖業者透過機器人編寫程式大量搶票，為有效抑制黃牛，文化部會立法修法重罰加價轉手及大量掃票；史哲說，不敢說重罰可以完全「一槍斃命」，但如果是公開販售就可以抓到。

在完成修法前，文化部會持續與售票業者、活動主辦單位溝通，比如建立開放交換平台等，研議實務上有效遏止黃牛票的機制。（編輯：陳仁華）1120320