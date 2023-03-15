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OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
首頁 / 社會

黃牛4倍價賣BLACKPINK演唱會票 高市刑大逮人送辦

2023/3/15 13:15
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（中央社記者洪學廣高雄15日電）綽號「黃牛」的高雄余姓男子涉用親友帳號加訂BLACKPINK、告五人等演唱會票券，並以2到4倍價格轉售圖利。高市刑大逮捕到案後，將他依社維法移請高雄地院簡易庭裁處。

高雄2月起接連迎來BLACKPINK、告五人等演唱會，致使網路黃牛票販賣猖獗行徑日益增加，高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會指出，警方接獲檢舉有不肖人士在網路透過販售演唱會票卷圖利，並循線查出余男訂購多餘張數加價出售獲取利潤。

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警方調查，余男以親友帳號加購多張演唱會門票加價販賣，如「BLACKPINK」搖滾區新台幣8800元的票，喊價至3萬6000元，達4倍，藉此賺取不合理代購費。警方3月10日喬裝成買家查獲時，他已賣出幾張「告五人」演唱會門票，全案依違反社會秩序維護法移請高雄地方法院簡易庭裁處。

刑大指出，依社會秩序維護法第64條第2款規定「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」，管轄法院簡易庭可處3天以下拘留，或1萬8000元以下罰鍰，票券也可依同法第22條規定沒入。（編輯：郭諭儒）1120315

#高市刑大
#黃牛
#高雄市
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