BLACKPINK高雄開唱估湧5萬人 世運大道交管

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）南韓女團BLACKPINK今、明2天將在高雄世運主場館舉行演唱會，每天參加人數近5萬人，高雄市交通局表示，世運大道實施交通管制，另規劃捷運搭配接駁，預估2小時可完成散場。

高雄交通局今天新聞稿表示，因應18、19日2天演唱會，每天參加人數近5萬人，世運大道上午8時至凌晨12時實施交通管制，並預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有壅塞情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

參加演唱會活動的民眾，可搭乘捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘抵達會場，會場不提供停車位。散場疏運部分，同樣可利用捷運紅線R17世運站轉乘，捷運將視人潮加密班次及延長營運時間。

此外，主辦單位也安排演唱會場到高鐵左營站、台鐵新左營站的免費接駁專車，服務時間為18日晚上9時30分至11時30分，及19日晚上8時30分至10時。市府預估，以捷運搭配接駁車，約2小時可完成主要人潮疏運。

台鐵為服務外地歌迷，也分別加開18日晚上11時30分及19日晚上10時30分的北上列車，詳細資訊可上台鐵網站查詢；相關交通管制及疏運措施，將視人潮狀況彈性調整，並依現場執行措施為主。

高雄市警察局左營分局表示，今天下午4時後，翠華路、左營大路和海功路等沿線會規畫義交和員警在路口加強交通疏導。高雄市警察局捷運警察隊表示，散場時會視人潮啟動分流措施，捷運列車也會密集加班，載送人潮。

高雄捷運公司昨天發布疏運公告，18、19日將加開列車，最短3分鐘班距；散場時段如人潮過多，必要時將進行區間車作業，如從R3小港站出發欲前往R20後勁站至R24南岡山站旅客，須於R19楠梓加工區站上行月台換車。

高捷公司表示，會在跑馬燈、車站廣播提醒旅客進站列車目的地變動訊息，搭到區間車旅客應注意列車廣播，到R19楠梓加工區站後，在月台站務人員指引下，在同一月台換搭下一班列車。（編輯：郭諭儒）1120318