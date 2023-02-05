迎大型演唱會 高市府號召店家「加食延暢」拓商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄5日）高雄2月起接連迎來BLACKPINK、五月天及阿妹等大型演唱會，高雄市政府經發局規畫「加食延暢」方案，號召特色店家延長營業時間、規畫歌迷專屬餐飲優惠，盼擴大演唱會商機。

高雄市政府經發局長廖泰翔今天透過新聞稿指出，高雄各規模場館充足，交通設施便利、氣候宜人，國內外歌手及樂團多選在此舉辦演唱會，2至4月演唱會預期將有超過40萬歌迷在高雄消費。

為爭取商機、擴大演唱會經濟效益，經發局規畫演唱會經濟補助計畫，與在地業者串聯，盼促進酒吧、餐酒館、居酒屋及宵夜小吃等夜經濟特色店家，在演唱會舉辦期間延長營業至深夜、提出優惠行銷方案，同時推廣電子支付，帶動店家數位轉型創造更多商機。

店家須在3月6日下午5時前線上提交書面資料，審查委員將依資料完整性、優惠和宣傳的創意性及執行配合度等3大項目評分，若能配合在演唱會舉辦前後也延長營業，提出具特色、有誠意的優惠回饋方案，搭配主動積極宣傳攬客等規畫，將有機會獲得最高5萬元的補助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，經發局也將架設專屬網站，彙整通過評選店家的優惠內容方案及營業時間、地址等資訊，製作「夜生活地圖」提供歌迷查找，並在各演唱會舉辦現場設置服務台說明市府推出的「加食延暢」方案內容，鼓勵歌迷會後參與夜間特色市集、音樂活動及觀光遊程等，增加高雄停留遊玩時間。

經發局說明，「加食延暢」方案可說是演唱會的延長賽，串聯在地夜生活代表店家祭出優惠，吸引歌迷深度體驗高雄夜生活，擴大並提升演唱會經濟效益。店家在接獲補助通知後，即應依演唱會舉辦日期配合延長營業、提供歌迷憑票根享獨家優惠產品或是主題方案，吸引歌迷消費，共同提升夜經濟產值。（編輯：黃世雅）1120205