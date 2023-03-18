BLACKPINK演唱會周邊開賣 粉絲排1公里搶購

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韓國人氣女團BLACKPINK於18日在高雄世運主場館開唱，週邊商品上午在場外開賣，吸引粉絲排隊搶購。中央社記者蔡孟妤攝 112年3月18日

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）韓國女團BLACKPINK將於今天、明天在高雄世運主場館舉辦演唱會，周邊商品上午開賣，吸引大批粉絲排隊搶購，排隊人龍綿延達約1公里。

BLACKPINK將在18、19日於高雄世運主場館舉辦演唱會，周邊商品今天上午10時在場外開賣，包括衣服、鑰匙圈、手提袋等，吸引大批粉絲排隊搶購，排隊人龍一路排到高捷世運站前，綿延長達約1公里。

搶到頭香的女歌迷買了滿滿的5大袋戰利品，她接受媒體聯訪時表示，為了買周邊商品，凌晨0時就來排隊，除了自己，也有幫一些朋友買，買最多的是衣服，共花費新台幣約2萬多元，覺得很值得。

此外，根據韓國媒體報導，BLACKPINK今天上午將從韓國金浦機場起飛，預計中午抵達高雄小港機場，目前已有逾百名歌迷在高雄小港機場候機，想一睹偶像風采。

高雄市長陳其邁上午出席左營區新庄仔青雲宮修建慶成揭牌大典，並接受媒體聯訪表示，因應BLACKPINK在高雄開演唱會，市府已在備戰，秘書長坐鎮應變中心指揮，希望讓所有到高雄的歌迷都能賓至如歸。

陳其邁說，昨天高鐵南下高雄列車幾乎客滿，還有從國外來的旅客，市府會盡地主之誼，做好維安、交通，同時也推出活動，歌迷憑票根即可兌換50元商圈夜市券，可到高雄各商圈夜市享受高雄美食。

搶攻演唱會經濟，高雄市經發局推出送商圈夜市券活動，配合BLACKPINK、張惠妹、五月天及大港開唱等接續演出，每張演唱會門票可兌換一張面額50元的商圈夜市券，使用期限至今年5月31日。

經發局表示，民眾可憑指定演唱會票根在高雄捷運凱旋、三多、中央公園、美麗島、高雄車站、凹子底、巨蛋、鹽埕埔、西子灣、信義國小等站兌換商圈夜市券，時間自上午10時到晚上10時，呼籲歌迷務必保留票根踴躍兌換。（編輯：郭諭儒）1120318