周興哲跟上張惠妹腳步 8/23首度東京開唱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北11日電）歌手周興哲近日推出新專輯「Almost幾乎是愛情」後，今天宣布將跟上歌后張惠妹腳步於8月23日在日本東京開唱。他表示興奮，也不忘號召公益，邀歌迷4月27日先去新北三芝淨灘。

周興哲透過唱片公司表示，希望能與歌迷一起為地球盡一份力，加上之前在發行「小時候的我們」時曾舉辦淨灘活動，「那時就發現台灣的海邊其實滿需要你我，盡一份心力去大掃除的，希望不只是打卡、見面，更透過實際行動近距離見見大家，一起攜手愛地球。」

透過 Google News 追蹤中央社

周興哲將前往幕張展覽館開唱，也是他首度在日本開唱，他表示，很開心能跟張惠妹等歌王歌后的腳步，在同個場地開唱，「我視為一大挑戰，將首度唱到東北亞，站上日本的舞台，我可以說這是一個高光時刻嗎？」

周興哲的歌曲「以後別做朋友」因成為知名音樂遊戲「太鼓達人」比賽曲而被日本歌迷認識，由於歌曲節奏放慢，他親自挑戰時也笑喊太難，並自嘲：「應該說這首歌的節拍不是固定的，所以真的要很懂這首歌，才有可能打到滿分。」（編輯：管中維）1140411