消基會籲修社維法遏黃牛 加價上架欲轉售即處罰

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黃牛影響娛樂藝文活動正常售票，還讓需要就診病人無法掛號看診。消費者文教基金會14日舉行記者會，建議修改社維法第64條第2款，對於意圖轉售營利者，只要有加價轉售的想法並上架陳列，就可以加以處罰，遏阻黃牛橫行。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月14日

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）黃牛行為不僅影響藝文活動正常售票，甚至損害就醫掛號權益。消基會今天建議修正社會秩序維護法第64條，無須售出獲利才執法，加價上架陳列欲轉售即可處罰，遏阻黃牛橫行。

消費者文教基金會召開「呼籲修社維法、加重罰則，以消弭黃牛猖獗」記者會。消基會副董事長徐則鈺說，黃牛猖獗，但是員警辦案若沒提出轉賣後獲利事證，送交法院後不會執法進行懲處，因此消基會建議修正條文的執法要件，才能有效遏止黃牛問題。

社維法第64條規定，「有左列各款行為之一者，處三日以下拘留或新台幣一萬八千元以下罰鍰」，其中各款行為的第2款為「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者。」

消基會秘書長陳雅萍說，消基會建議修正社維法第64條第2款，對於意圖轉售營利者，只要有加價轉售的想法並上架陳列，就可以加以處罰，這樣才能讓警政人員有效辦案、提振士氣，以遏止黃牛橫行。

具體修改內容，陳雅萍說，將此條文第2款修正為「非供自用，意圖轉售謀取利益，購買運輸、遊樂票券且上架陳列販賣者。」或是「非供自用購買運輸、遊樂票券，意圖謀取利益，轉售圖利且上架陳列販賣者。」

消基會也主張，法條中規定的票券不能只限於交通運輸和遊樂票券，應針對現實社會已出現黃牛的行業，包含醫療、休閒、藝文表演、體育賽事等都納管，並要對於上述罰則加重。

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徐則鈺說，黃牛問題非常猖獗，不僅國內外知名藝人演唱會、體育賽事售票作業，被加價代購的黃牛介入，使得消費者買不到票，連台大醫院醫師施景中也在臉書貼文表示，已讓需要就診病人無法掛號看診。

徐則鈺並說，除了員警執法無效，影響士氣，其實去年11月28日已引起消費者向公共政策網路參與平台提議推動藝文表演票券採「購票、取票、入場」三階段實名制，截至今年3月1日止獲得1萬253名民眾附議，但是因為實名制會影響進場作業時間、耗費人力，無法取得業者認同，消基會呼籲政府、立法院各黨團儘速修法。（編輯：管中維）1120314