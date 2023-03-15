打擊演唱會黃牛 立委盼速修文創法拚4月三讀

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（中央社記者王揚宇台北15日電）為制止黃牛加價再售演唱會門票，民進黨立委賴瑞隆等人今天召開記者會，共同支持修正文化創意產業發展法，增訂黃牛條款，也希望立法院這會期就能三讀修正通過，遏止黃牛歪風、保障民眾權益。

民眾於公共政策平台提出為抑制黃牛，建議實施藝文票券實名制提案，文化部長史哲6日在立法院受訪表示，文化部將朝修訂文化創意產業發展法，對加價轉售及大量掃票行為予以重罰，文化部修法作業目前已經啟動，期盼儘速送立法院審議，維護大眾權益。

民進黨立委賴瑞隆、范雲、吳思瑤及台灣民眾黨立委張其祿今天在立法院召開「遏止打擊演唱會黃牛，4月速完成文創法三讀」記者會，提出相關說明。

賴瑞隆指出，根據社會秩序維護法規定，對於販售黃牛票的行為，最高僅可處新台幣1萬8000元以下罰鍰，無法達到嚇阻作用，而且依據過往判決，黃牛以程式大量搶購並高價兜售票票券，法院已有不符合社會秩序維護法且不予處罰的案例。

賴瑞隆說，藝文展演產業蓬勃發展是台灣軟實力的展現，因此今天召開記者會，共同呼籲儘速完成文化創意產業發展法修法，增訂黃牛條款，也希望在今年4月能夠三讀修正通過，以法律遏止黃牛亂象，保障消費者權益。

立法院教育及文化委員會召委范雲指出，台灣長期只能用社會秩序維護法來對黃牛開罰，但罰鍰金額不僅過低，還要「已經完成交易」才能報案；她肯定文化部聽見人民的聲音並做出回應，這是往好的方向邁出第一步，而大型演唱會實名制才是從源頭防堵黃牛的解方，台灣過去也有推行過的前例，也可以參考鄰近日本、韓國等相關經驗。

立法院教育及文化委員會召委張其祿表示，台灣要真正發展藝文、運動展演產業的軟實力，應從打擊黃牛票行為、保障主辦者及消費者雙方做起，他後續也會在教文委員會積極支持此次修法，希望本會期就能三讀修正通過。

吳思瑤表示，她在立法院第9屆立委任期時就提出文創法修正草案，可惜遲遲沒有通過，如今黃牛問題引起群情激憤，文化部將提出文創法修法版本，她充分肯定，也期待能於4月盡速通過修法。（編輯：郭無患）1120315