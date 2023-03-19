BLACKPINK最終場爆滿 加開捷運接駁車迅速完成疏運

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韓國女團BLACKPINK台灣最終場演唱會今晚在世運主場館登場，現場擠進數萬名歌迷，散場更考驗疏運配套。交通局指出，今晚散場在90分鐘完成疏運，比原本預估的提早半小時。（高雄市政府交通局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月19日

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）韓國女團BLACKPINK 台灣最終場演唱會今晚在世運主場館登場，現場擠進數萬名歌迷，散場更考驗疏運配套。交通局指出，今晚散場在90分鐘完成疏運，比原本預估的提早半小時。

高雄捷運公司統計，今天搭乘捷運從R17世運站出站前往演唱會場的人數超過3.55萬人次，2場演唱會日運量總計已突破50萬人次。昨天全日總運量達25萬6252人次，超越跨年的24萬9552人次。

高雄市長陳其邁今天上午至主場館應變中心督軍疏運工作，他表示，今天是收假前一日，為順利疏運大量歌迷，除加開捷運區間車，班距加密至3分鐘，也增派引導人力。今晚更加派散場接駁車，將民眾載往高鐵左營站轉搭高鐵、台鐵。

有了昨晚的疏運經驗，今晚交通局加派43輛接駁車快速將人潮載至左營高鐵站，此舉也發揮效果。交通局發布新聞稿表示，民眾進、離場秩序良好，演唱會在晚上8時35分結束，現場在10時5分完成疏運，較原先預估的2小時，提早了半小時。捷運世運站今天以3分鐘密集班距疏運，單日累積運量為24.5萬人。（編輯：林治平）1120319

韓國女團BLACKPINK台灣最終場演唱會今晚在世運主場館登場，數萬名歌迷一起散場更考驗疏運配套。交通局今晚加派43輛接駁車投入輸運，將人潮快速載至高鐵左營站。（高雄市政府交通局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月19日

韓國女團BLACKPINK台灣最終場演唱會今晚在世運主場館登場，數萬名歌迷一起散場更考驗疏運配套。交通局指出，今晚散場在90分鐘完成疏運，比原本預估的提早半小時。（高雄市政府交通局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月19日