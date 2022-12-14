遏止黃牛票猖獗 李永得：可採實名制或修法提高刑度

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（中央社記者范正祥台北14日電）民進黨立委范雲今天質詢時關注黃牛票猖獗，要求文化部說明可以怎麼做。對此，文化部長李永得說，有兩個路徑。他指出，一個就是實名制；其次，建議修改刑法，提高刑度，遏止轉賣牟利。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會舉行聯席會議，審查中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案（112年度至113年度）水環境建設、綠能建設、城鄉建設、人才培育促進就業建設部分，包括李永得在內多名首長列席，並備質詢。

范雲質詢時指出，現在黃牛票罰則只有社會秩序維護法第64條第2項，罰則過低，且需成功售出警方才能受理報案，嚇阻效力遠遠不夠。

她指出，參考鄰近的日本實名制專法「票券不當轉賣禁止法」，加上台灣也曾有實名制售票的演唱會，代表這是可行的，取決於主管機關是否鼓勵的態度。

談及文化部可以怎麼做，范雲建議，短期部分，文化部可以提供獎勵機制、與業者合作推行實名制示範組；長期方面，訂立專法從根源杜絕，讓制裁黃牛現象有法可循。

李永得答覆，遏止黃牛票猖獗，有兩個路徑。一個就是實名制，文化部現在正與業界討論，落實實名制可能產生的問題，或額外的開支，由文化部來協助，讓大家進入實名制。

李永得指出，其次，修法的部分，主管機關不是文化部，但文化部初步建議修改刑法就可以了，提高刑度，遏止轉賣牟利，這樣的行為用刑法來處理。（編輯：蘇志宗）1111214