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BLACKPINK演唱會場內嗨翻 場外付錢拿不到票報警

2023/3/19 12:43（3/19 13:07 更新）
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韓國人氣女團BLACKPINK於18、19日在高雄世運主場館舉辦演唱會，週邊商品18日上午開賣，吸引大批粉絲搶購，排隊人龍綿延約1公里。中央社記者蔡孟妤攝 112年3月18日
韓國人氣女團BLACKPINK於18、19日在高雄世運主場館舉辦演唱會，週邊商品18日上午開賣，吸引大批粉絲搶購，排隊人龍綿延約1公里。中央社記者蔡孟妤攝 112年3月18日
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（中央社記者林巧璉高雄19日電）韓國知名女團BLACKPINK昨天起一連2天在高雄世運主場館開唱；昨晚在主場館外有民眾因私下購票發生糾紛報警，警方表示，有1男1女因無法給跟票價相符座位票券被告詐欺。

BLACKPINK昨晚首場演出，在開唱前就不斷出現黃牛票狀況，直到昨天開唱前有民眾買黃牛票，相約在世運主場館外面交，但因無法拿到自己購買的票價座位，直接報警、提告詐欺。

左營分局左營派出所昨天夜間8時30分許接獲報案，稱於世運主場館有民眾因購買演唱會門票發生糾紛，立即派員前往查處。

左營警分局發布新聞稿表示，昨天現場有5名被害人，透過網路匯款向辛姓男子、覃姓女子2人購買演唱會門票，約定開唱前在世運主場館面交，但辛男、覃女無法交付說好的全部票券，被害人損失金額共約新台幣4萬9600元。

左營警方局指出，被害人俞姓兄妹透過朋友向辛男買2張8800元門票，加上2000元手續費，匯了1萬9600元給辛男；另有林姓夫妻要替高一女兒購票，一家三口要一起進場同樂，匯款3萬元給朋友，向辛男買3張8800元門票。

林姓夫妻等5人等人因拿不到票，錯過演唱會，警方指出，因受害人堅持對辛男、覃女2人提告詐欺，警方受理後，將全案依詐欺罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1120319

#BLACKPINK
#黃牛票
#高雄世運主場館
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